Besteiro defiende al PSOE de Ourense y acusa al PP de "hacer oposición por la mañana" y defender a Jácome por "la tarde"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y otros cargos socialistas - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido el "comportamiento absolutamente coherente" de los socialistas de Ourense. "Aquí el único incoherente es el PP, que por las mañanas hace oposición y por las tardes ayuda y protege al gobierno" liderado por el alcalde de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome.

Así se ha pronunciado este viernes en declaraciones a los medios al ser preguntado por las críticas del PP y del BNG al PSOE local, al que acusan de dar "carta blanca a los presupuestos" de Jácome por facilitar que se pudiese debatir la moción de confianza a la que el regidor vinculó este viernes las cuentas y que no ha salido adelante al ser rechazada en plano por toda la oposicion.

Al respecto, Besteiro ha recordado que el gobierno de Ourense está "sin presupuestos y acosado por la justicia" y ha recordado el acuerdo alcanzado por Jácome y el PP en el pasado para asegura que "lo que no vale es andar con dos barajas" y que "el PP es el responsable de esta situación".

En este punto, ha dicho que el PSOE planteó "hace un año y medio" una oferta para salir de esta situación --en referencia al pacto que planteó a PP y PSOE para desalojar a Jácome-- "con responsabilidad y sin utilizar a ningún tránsfuga", a diferencia de lo que hace el "PP en Lugo".

Además, preguntado sobre si habrá moción de censura, se ha limitado a señalar que el planteamiento del PSOE siempre fue "abierto" y "honesto". "Quienes quieran resolver la situación del ayuntamiento de Ourense, ya saben lo que tienen que hacer", ha afirmado.