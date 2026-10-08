Besteiro erige a Beiras en una de las "grandes figuras políticas de Galicia"

El histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras junto al secretario xeral del PSdeG, Xosé Manuel Beiras, en un encuentro en 2013 - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado el fallecimiento de Xosé Manuel Beiras, a quien ha erigido en una de las "grandes figuras políticas de Galicia".

"Hoy es un día triste para Galicia", ha afirmado en una declaración en la que ha definido como "un intelectual brillante, de profundas convicciones, que dedicó toda su vida a defender Galicia y a su gente".

Para el líder socialista, Beiras ha sido "una de las grandes figuras de nuestra historia política y democrática" y, ante todo, "un hombre comprometido con nuestro país". Un compromiso que comenzó en la dictadura, cuando participó en la fundación del Partido Socialista Galego, en 1963.

"Yo tuve la suerte de compartir reflexiones con él. Veníamos de trayectorias políticas diferentes, pero teníamos una gran sintonía en lo fundamental: una visión socialista del mundo y la convicción de que no puede haber progreso para Galicia sin justicia social", ha recordado Besteiro.

"Esa sintonía nos permitió también encontrar puntos de encuentro en el Parlamento para trabajar en propuestas que diesen respuesta a los problemas de la ciudadanía y construir alternativas a las políticas del PP", ha añadido el secretario xeral.

Besteiro y Beiras, entonces líder de Anova, han mantenido su primera reunión en 2013, poco después de que el socialista fuese elegido secretario xeral del PSdeG. Desde entonces, los dos apostaron por una línea de actuación prepositiva en la Cámara para demostrar que las políticas del PP tenían alternativa.

"Y hoy quiero quedarme con eso. Con el respeto mutuo y, sobre todo, con su compromiso inquebrantable con Galicia", ha señalado Besteiro, que trasladó todo su cariño a la familia de Beiras, a sus amistades y a todas las personas, desde la política a la calle, pasando por la univerisdade "en los que influyó".