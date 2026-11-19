El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, visita es jueves la feria de Salgueiriños, en Santiago - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado este jueves la feria de Salgueiriños, en Santiago de Compostela, donde ha erigido al Partido Socialista en el único "garante" de la libertad y de los derechos frente a un Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo "absolutamente desatado".

Besteiro ha criticado este jueves que el líder del PP hable de "derogar" la Ley de eutanasia y ha avisado. "Un Feijóo y un PP desatados, que hacen lo mismo y piensan lo mismo que Vox, por lo tanto, son lo mismo que Vox", ha dicho Besteiro.

El jefe de filas del PSdeG ha asegurado que el Partido Socialista es el único capaz de garantizar que esos derechos sigan fuertes y que no se limite la libertad de la personas. Tras ello, ha recordado que la eutanasia es un derecho que no es obligatorio y que simplemente está a disposición de las personas que quieran poner fin a su vida porque esa vida es "insufrible, insoportable".

Besteiro ha reivindicado la "libertad de decisión" para hacer uso de la ley que regula este derecho, como hicieron 1.600 personas en toda España desde el año 2021, que "no cambia la vida de todo el mundo, solo cambia la vida de los que no desean o no pueden hacer otra cosa".

El socialista ha comparado la posición del PP en contra de la eutanasia con su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo o los derechos de las personas LGTBIQ+, que "no obligan a nadie". "No es obligatorio abortar", pero oponerse a ese derecho "es en realidad limitar la autonomía y la capacidad de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo", ha afirmado.