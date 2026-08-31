Besteiro exige a la Xunta planificación global y de futuro para el agua, y no limitarse a "confiar en que llueva"

El secretario xxeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la presa de Baíña, en Baiona (Pontevedra), con el portavoz municipal socialista Carlos Gómez Prado; el diputado y concejal vigués, Carlos López Font; y otros miembros del PSOE. - PSDEG-PSOE

Insiste en que se reinvierta parte de lo que recauda Augas de Galicia para mejorar las infraestructuras

BAIONA (PONTEVEDRA), 31 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido a la Xunta que acometa una planificación adecuada, global y con vistas al futuro para garantizar el abastecimiento de agua en Galicia, y no limitarse a "confiar en que llueva" o "echar la culpa a los ayuntamientos".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, durante una visita este lunes al embalse de Baíña, que abastece Baiona (Pontevedra), en la que ha estado acompañado por el portavoz municipal del PSOE baionés, Carlos Gómez Prado; el diputado y concejal vigués, Carlos López Font; y otros miembros del partido.

En su visita, el líder de los socialistas gallegos ha puesto como ejemplo los problemas de abastecimiento en Baiona, que triplica su población en verano debido al turismo, y ha recordado que tiene que ser la ciudad de Vigo la que acuda en su ayuda para garantizar el agua.

Según Besteiro, "el único que parece que no entiende que tenemos un problema real de agua" es el gobierno de la Xunta y el PP de Galicia, que al ser cuestionado por la situación, se limita a "confiar en que llueva" o "echar la culpa a los ayuntamientos".

La situación del agua en Galicia es "alarmante" para el secretario xeral del PSdeG, con 32 municipios en situación de alerta y 59 en prealerta, todos ellos en la demarcación Galicia Costa, donde "hay una responsabilidad evidente de gestión por parte de la Xunta".

"PROBLEMA MUY SERIO"

Se trata de una situación que se repite cada año, ha incidido, y que "viene para quedarse", "empeorando constantemente". "Es una situación de cambio climático que, por cierto, la derecha se niega a admitir como una realidad, pero que tenemos que afrontar. Galicia no va a ser el paraíso del agua", ha advertido Gómez Besteiro.

Por ello, ha urgido medidas de planificación en materia de abastecimiento y no solo para uso doméstico, sino también para la industria, para la actividad turística, para el campo, que está "padeciendo un problema muy serio" por la sequía, con pérdidas de casi 200 millones de euros, o para la industria productora de leche.

Para el líder de los socialistas gallegos, este escenario requiere medidas y planificación, algo que "asusta" al PP, pero que debe hacerse ante la "emergencia climática".

ACTUAR DE FORMA "GLOBAL"

En ese sentido, ha pedido actuar de forma "global", no solamente pensando "ayuntamiento a ayuntamiento", sino en clave metropolitana y de país. "En definitiva, vista larga sobre esta cuestión", ha reclamado, y ha instado a planificar de forma "adecuada" aspectos como la captación, la distribución del agua y el apoyo a los municipios, aplicando medidas de ahorro pero también de mejora de todas las redes de abastecimiento.

Según ha apuntado, los socialistas gallegos ya propusieron que al menos el 50% de lo que recauda Augas de Galicia del canon se reinvierta en los ayuntamientos y áreas metropolitanas para mejora de infraestructuras y canales de distribución.

"El futuro no va a ser mejor, va a ser peor, y la responsabilidad de un gobierno implica también anticiparse", ha advertido Gómez Besteiro, que ha reiterado que la Xunta tiene sobre la mesa las propuestas socialistas.