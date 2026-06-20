Besteiro insta a Alcoa a "acelerar" la construcción del horno de ánodos: "Nada impide que se inicie"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Cervo (Lugo), a 20 de junio de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado a Alcoa "acelerar" la construcción del horno de anódos, que considera "una parte importante" para el futuro de la fábrica y para la que el Gobierno le ha concedido 40 millones de euros. "Nada impide que se inicie", ha asegurado.

Lo ha defendido ante los medios después de mantener, en la sede socialista de San Cibrao (Lugo), una reunión de trabajo con la presidenta de la Diputación, Carmela López; alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de A Mariña y representantes socialistas en el Congreso y el Senado. El encuentro tenía como fin analizar la situación de la factoría y abordar, de manera coordinada, los retos de la comarca.

En este sentido, Besteiro ha afirmado que, una vez que la empresa ya ha aceptado el dinero concedido en el Perte de descarbonización, "ya no hay ningún obstáculo" para iniciar la construcción del equipo industrial que permitirá fabricar ánodos en vez de recurrir a su importación. "Va a ser una inversión muy importante para la viabilidad futura del complejo", ha valorado.

Además, el líder socialista le ha reclamado a la Xunta "que se ponga las pilas" sobre la balsa de lodos de la planta mariñana y que, de la mano de la empresa, alcance "una solución definitiva" para esos residuos, sumando a centros de investigación y a las universidades.

"No podemos fiar el futuro del complejo a las subidas de cuota de la balsa", ha urgido. Al mismo tiempo, ha insistido en la necesidad tanto de recuperar materiales útiles de ese depósito como de alcanzar que los que no se puedan valorizar "sean inertes".

De igual modo, ha insistido en su apuesta por la mejora de la conexión eléctrica de la planta, en la que incluye tres reivindicaciones. Una, dirigida a la empresa, es que sea "eficiente y cada vez menos dependiente del consumo eléctrico"; otra se refiere a los "seis proyectos eólicos paralizados" de la Xunta, y la tercera consiste en pedirle al Gobierno estatal que resuelva definitivamente el concurso de los parques pendientes por no cumplir los hitos marcados.

Con todo, ha opinado que se necesitan mejores condiciones en el suministro de la energía eléctrica, ya que "los precios han bajado": "Tan importante como recibir energía más barata es ser eficiente para conseguir que se consuma menos". Para ello, aconseja seguir avanzando en la modernización de la planta y "consolidar en el tiempo" las ventajas.