Besteiro insta a Rueda a "explicar con qué cara irá a Buenos Aires a pedir un voto" que en Galicia "trata de sospechoso"

Archivo - El secretario xeral del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "explicar con qué cara irá a Buenos Aires a pedir un voto" que, según ha denunciado, "en Galicia trata como sospechoso".

En un comunicado remitido a los medios, Besteiro ha exigido a Rueda "un mínimo de coherencia" en la polémica abierta alrededor de la llamada Ley de nietos después de que el martes el presidente de la Xunta reclamase una "conexión real" con España para conceder la nacionalidad a los descendientes de emigrantes.

El secretario xeral del PSdeG sostiene que esa supuesta conexión real no es un criterio legal, es una "frase pensada para sembrar dudas, para hacer que la gente vea fraude donde no lo hay".

Besteiro ha recordado que la medida forma parte de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, para reparar a los descendientes de quien tuvo que marchar al exilio.

"Lo que hizo entonces el PP fue votar en contra de la ley y, al mismo tiempo, ir a Argentina y Uruguay a decir que defendía ese derecho", ha asegurado Besteiro, que ha sostenido que "allí prometían amparo" mientras que aquí "prometían derogar la norma que les daba ese amparo".

Besteiro ha asegurado que lleva escuchando al PP hablar de los gallegos del exterior toda la vida. "Cuando les interesaba su voto, eran tan gallego como cualquiera. Ahora que en Madrid parece que no les cuadran las cuentas, resulta que tienen que demostrar una conexión real", ha censurado para emplazar al PP a ir a explicar eso a los gallegos de Buenos Aires, de Montevideo o de la Habana.

El jefe de filas del PSdeG ha asegurado que las declaraciones de Rueda se producen pocos días después de que Feijóo cualificase la Ley de Nietos de ingeniería electoral y acusase a Sánchez de "querer fabricar hasta 2,5 millones de votantes a través de las nacionalizaciones, especialmente en Argentina y ha acusado a Rueda de "ir más allá" al pedir una "prueba de un vínculo real con los ascendientes españoles".

Para Besteiro, lo que pretende el presidente de la Xunta es instalar la sospecha de que la ley permite acceder a la nacionalidad sin ningún vínculo con España. "Eso es mentira. La ley ya exige acreditar el parentesco y la condición de exilio. Rueda no quiere mejorar nada. Lo que quiere es que la gente crea que aquí entra quien le da la gana", ha advertido.

Además, ha acusado a Feijóo de defender una cosa y la contraria según el momento político. "Hace 20 años, siendo aún líder de la oposición en Galicia, viajó a Montevideo para reclamar que los nietos de emigrantes tuviesen los mismos derechos que cualquier otro gallego. Ya como presidente de la Xunta, volvió a Argentina y Uruguay para decirles a las colectividades gallegas que eran tan gallegos como los de aquí y, cuando llegó a Madrid, regresó a Buenos Aires para prometer una ley de nacionalidad mientras anunciaba la derogación de la ley socialista que ya reconocía ese derecho", ha sostenido.

Besteiro ha asegurado que esa promesa acabó incorporada al programa electoral del PP en 2023. "El mismo Feijóo que prometió eso en Argentina es el que ahora le llama fraude a la ley que ya existe. Y Rueda, que estuvo sentado a su lado durante 20 años, disimula como si eso no fuese con él", ha afirmado.

Ante ello, ha emplazado a Feijóo y a Rueda a "coger una avión e ir a Buenos Aires" para "decírselo a la cara a la colectividad gallega". "A ver si allí tienen la misma valentía con la que hablan desde aquí", ha señalado.

Así las cosas, ha avanzado que el PSdeG registrará inicitivas en el Parlamento de Galicia para que Rueda concrete cuál es exactamente su posición. "Lleva 20 años a la sombra de Feijóo. Ahora que nos diga con cuál se queda: con el Feijóo de 2006, con el de 2017 o con el de 2026".

"Que lo diga en el Parlamento, con nombre y fecha, sin esconderse detrás de una frase hecha", ha señalado para asegurar que "los gallegos y gallegas del exterior no son un problema según sople el viento político". "Son Galicia y merecen que quien ayer fue a pedirles el voto no los trate hoy como sospechosos", ha zanjado.