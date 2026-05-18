Besteiro insta a Rueda a sumarse al Gobierno en la financiación del gallego en la IA para evitar que "pierda espacio"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se reúne con representantes del Instituto Galego da lingua - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se sume al Gobierno central en la financiación del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en gallego.

Así lo ha trasladado durante una visita al Instituto Galego da Lingua, en la que ha advertido que si el gallego permanece ausente del desarrollo de la tecnología, "perderá espacio en la vida de la gente".

El líder de los socialistas gallegos ha emplazado al PP a seguir desde la Xunta el camino de los vascos y catalanes que, según ha dicho, "están garantizando financiación estable en las nuevas tecnologías" y apoyan el trabajo que despliega el ámbito digital.

Besteiro ha señalado que la apuesta digital supone "una apuesta por el futuro, pero también por el presente", y ha advertido de la oportunidad que supone para la lengua, ya que "quedar al margen de las nuevas tecnologías va a suponer una nueva brecha para el futuro del idioma".

El jefe de filas del PSdeG ha reclamado a la Xunta que se sume a la iniciativa del Gobierno central que se comprometió a incrementar la inversión de 3,5 millones para el Proxecto Nós --dentro del programa Ilenia-- para el desarrollo de la IA en gallego junto con la Universidad, el Citius y el Instituto da Lingua Galega.

De este modo, ha exigido que la "apuesta decidida" del Ejecutivo autonómico por el uso del gallego en el mundo digital se traduzca en nuevas herramientas, nuevos diccionarios o asistentes de voz que abran las puertas al gallego en este "mundo de futuro".

El día después de la celebración de las Letras Galegas, el responsable socialista ha reafirmado el compromiso del PSdeG para reclamar "inversión, recursos, capacidad y voluntad política" en la lucha por el gallego "todos los días del año". Además, ha pedido al Gobierno gallego que incremente los recursos para las nuevas tecnologías para no quedar "al margen del nuevo mundo digital".

"GOBIERNO INDIGNO Y POLÍTICAS INDIGNAS"

Preguntado al respecto, el secretario xeral del PSdeG ha señalado ha censurado la decisión de la nueva alcaldesa de Lugo, Elena Candia, de suprimir el área de Promoción da Lingua, lo que, en su opinión, "demuestra que un gobierno ilegítimo e indigno produce consecuencias políticas indignas".

Asimismo, ha relacionado esta decisión con el cambio en la simbología del Ayuntamiento lo que, en su opinión, supone "una vuelta atrás" y es solo "una muestra de las políticas que vendrán" en el gobierno local.