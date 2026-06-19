Besteiro insta a la Xunta a activar el plan de emergencia en Viana do Bolo ante una situación "dantesca" por las riadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este viernes en Viana do Bolo (Ourense) que la Xunta de Galicia active el plan de emergencia tras las riadas registradas en los últimos días en la provincia y que han dejado una situación que ha calificado de "dantesca".

Durante una visita a la localidad ourensana este viernes, el líder de los socialistas gallegos ha subrayado que la imagen de este núcleo "lo dice todo", tras detectarse acumulaciones de "hasta cuatro metros".

Besteiro ha trasladado su apoyo y "confort" a los vecinos, subrayando la necesidad de darles seguridad mediante una "reacción rápida" de todas las administraciones, tal y como, según ha indicado, está haciendo el ayuntamiento de Viana.

Besteiro ha vinculado directamente la magnitud de los daños con la situación de los montes tras los incendios registrados el pasado verano en la provincia. En este sentido, ha señalado que un monte "pelado absolutamente" no ejerce de barrera natural ante tormentas de gran intensidad.

"Incendios más abandono implica catástrofes", ha sentenciado, advirtiendo que "no hay motivo para no activar" el plan de emergencia ante la gravedad de lo ocurrido. El dirigente socialista ha recordado que durante todo el invierno se advirtió sobre la importancia de recuperar las zonas asoladas por los incendios en la provincia de Ourense.

Asimismo, se ha hecho eco de las quejas sobre las talas de madera que, al no ser retirada de la zona, acabó formando una "verdadera barrera" que el agua arrastró. Por todo ello, ha pedido a la Xunta "prontitud y rapidez" para movilizar los recursos necesarios que permitan reparar los daños, que ha tildado de "impresionantes".

Besteiro ha concluido subrayando que, aunque "tiempo habrá para analizar las consecuencias", la prioridad actual es "salvar la situación de todos los vecinos" y proceder al saneamiento del núcleo para recuperar todo lo que sea posible.