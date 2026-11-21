El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en un reparto electoral en el mercado y la feria de Pontedeume (A Coruña), a 21 de noviembre de 2026. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha calificado de "espectacular" el mitin de Pedro Sánchez el viernes Santiago y ha apelado a la "movilización masiva" que reclamó el candidato a la Presidencia del PSOE. "Con ese impulso, esta remontada es posible", ha confiado.

Besteiro ha realizado estas declaraciones en Pontedeume (A Coruña), donde ha participado en un reparto electoral en el mercado y la feria de la localidad, junto a candidatos y cargos socialistas. Desde allí, ha asegurado que las "10.000 personas de todas las generaciones" que asistieron al acto "dijeron alto y claro que el 29N Galicia no va a retroceder, que quiere seguir avanzando".

De este modo, ha pedido apoyar el próximo domingo la candidatura socialista, que considera como la "más confiable, seria, optimista, alegre y capaz de superar los retos que están por delante". "Vamos a demostrarlo con la fuerza de los votos, de la movilización masiva que pidió Pedro Sánchez aquí, en Galicia", ha añadido.

En esta línea, ha recogido el llamamiento de Sánchez a alcanzar una participación del 75 % y se ha mostrado convencido de que incluso podrá superarse esa cifra. El dirigente socialista ha destacado el ambiente de "alegría" y "confianza" del acto, en el que además participaron los expresidentes de la Xunta Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe.

También ha confesado sentirse "emocionado" por el "sentimiento" que había allí y la mezcla de generaciones. Además, ha aludido a la presencia de Ramona Maneiro, activista en lucha por la eutanasia, y ha reivindicado el derecho a acceder a ella. "Queremos avanzar en derecho, no volver atrás", ha insistido.

Besteiro ha apuntado al contexto internacional, con Brasil y Estados Unidos como referencia. "España va a ser la tercera", ha vaticinado. De igual modo, ha defendido que el PSOE "planta cara a los poderosos", resumiendo su posición en la necesidad de actuar "con firmeza" contra ellos y "con comprensión con los vulnerables".

ACOMPAÑADO DE SINDO GUINARTE Y BERNARDO FERNÁNDEZ

Por su parte, el secretario xeral provincial y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, ha calificado de "histórica" la movilización del acto de Santiago y ha incidido en que el PSOE reunió a "2.000 personas más" que el PP en el Multiusos Fontes do Sar.

Por su parte, el número uno de la candidatura conjunta del PSOE al Senado, Sindo Guinarte, ha llamado a "concentrar el voto" progresista en las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado para poder derrotar al PP en Galicia.