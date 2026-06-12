Besteiro, sobre los objetos incautados a Zapatero: "La joya que le interesa a los gallegos" es la sanidad

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, con cargos socialistas ante el CHUAC - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que la "verdadera joya que le interesa a los gallegos" en la sanidad pública y que, según ha denunciado, "está siendo atacada" por la "falta de recursos" por parte del PP.

Besteiro se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las informaciones que tasan en 1,3 millones de euros las joyas que le fueron intervenidas en una caja fuerte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El jefe de filas del PSdeG, que este viernes comparecía ante los medios para denunciar "recortes" en la sanidad gallega durante el verano, ha sostenido que la "joya de la corona del Estado del Bienestar" está siendo "atacada por la falta de planificación" y de "asignación de recursos" por parte del PPdeG.

"Y esa es la joya que queremos preservar y la que le interesa a los gallegos y gallegas", ha sostenido antes de añadir, al ser repreguntado, sobre estas cosas se dan "tantas cifras", pero que después "lo que se demuestra es bien diferente".

Además, preguntado por las declaraciones en las que el ministro Óscar López aseguró que hay jueces que "prevarican", Besteiro ha trasladado que atenerse a los hechos". "Y la gente, que es muy sabia, juzgará los hechos y cuando está habiendo determinadas prácticas, pures realmente llega a una serie de conclusiones, pero yo confío claramente en lo que piensa la ciudadanía", ha insistido.

Besteiro ha aprovechado para referirse a las declaraciones del exministro del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy Jorge Fernández Díaz que decía que "se enteró de toda la campaña de la policía patriótica por la prensa" cuando "él y el secretario de Estado estaban en la pomada". "Sigo impactado por esas declaraciones en la prensa de quien fue ministro con M.Rajoy", ha finalizado.

CRÍTICAS DEL PPDEG

Preguntado por estas declaraciones del jefe de filas del PSdeG, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado entender que Besteiro "no está en un buen momento" y que el hecho de que "las supuestas joyas de la abuela" tengan un valor por encima del millón de euros le debe de "preocupar".

"Que el entorno del presidente hoy mismo se filtrase que quizás no eran las joyas de la abuela y que sí procedían del regalo de alguna monarquía cercana al Golfo Pérsico, debería preocuparle", ha señalado para asegurar que si a Besteiro en verdad le preocupase todo esto "debería actuar en consecuencia" y no "desviar el tiro".

Por último, ha criticado que el PSOE trate de "disminuir la importancia" de este asunto y ha pedido "prudencia" al dirigente socialista.