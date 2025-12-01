Besteiro, tras la prisión de Ábalos, dice que el PSOE condena y persigue la corrupción frente a un PP que la "oculta"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este lunes que el Partido Socialista "condena" y "persigue" los casos de corrupción frente a un Partido Popular que la "oculta" y la "tapa".

El jefe de filas del PSdeG se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este lunes por la entrada en prisión del que fue secretario de Organización del Partido Socialista y Ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Besteiro ha subrayado que la corrupción "no representa al PSOE". Así, ha dicho que, ante los casos de corrupción, el PSOE no trata de "ocultarlos" o "taparlos", sino que colabora con la justicia y los "extirpa".

Frente a ello, ha sostenido que el PP "no colabora con la justicia, porque rompe ordenadores". "No facilita ha acción de la justicia y ahora lo veremos, además, porque vamos para un año donde sí va a haber juicios que enfrentan al PP". "No somos todos iguales", ha finalizado.

MANIFESTACIONES DE MADRID Y FERROL

También a preguntas de los medios, el jefe de filas del PSdeG ha contrapuesto la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la manifestación organizada por el PP en Madrid contra el Gobierno con su presencia en la marcha convocada en Ferrol por el "derecho al tren".

"Ayer nosotros estábamos en Ferrol, reivindicando lo que creemos que es el futuro de la comarca, mientras otros estaban a otras cosas en Madrid", ha censurado para subrayar que "seguir a alguien que está actuando como un pollo sin cabeza --en referencia a Feijóo-- no es lo que le interesa a Galicia".

El líder del PSdeG ha asegurado que es "imprescindible" empezar ya a trabajar en un nuevo trazado ferroviario entre Ferrol y A Coruña: "Defendemos que ese futuro del ferrocarril pasa por un trazado nuevo, pero tenemos que empezar a trabajar ya para tenerlo", ha afirmado.

Así, ha sostenido que la recuperación industrial vinculada a las fragatas supondrá empleo durante 15 años y ha reclamado al PP que deje de estar "ausente". "Lo que pedimos es que el PP también se comprometa con la comarca, cosa que hasta ahora no está en ese esperar", ha afirmado.

Además, ha advertido del deterioro del transporte por carretera en la zona, competencia de la Xunta: "De nada sirve que trabajemos para tener un nuevo trazado si para llegar a Ferrol desde toda la comarca no hay un

transporte adecuado", ha señalado.