Besteiro propone crear una mesa de trabajo entre Gobierno, Xunta y SAIC Motor ante su posible llegada a Galicia

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en reunión con el secretario de Industria, Jordi García Brustenga - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha propuesto al secretario de Industria, Jordi García Brustenga, la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes al menos el Gobierno central, la Xunta de Galicia y SAIC Motor, ante la posible llegada de la empresa a la Comunidad.

Todo ello en un contexto de impulso por parte del Gobierno socialista para instalar una planta de SAIC Motor en Galicia, tras la reciente visita del presidente de España, Pedro Sánchez, a China.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro destacó que "el mayor fabricante de automóviles de China está cada vez más cerca de instalarse en España, y Galicia no puede contemplar esta oportunidad desde la distancia".

Según el socialista, el territorio puede aportar "experiencia" en el sector, la "fortaleza" de los puertos, el "conocimiento" de la industria auxiliar y la "necesidad" abrir nuevas expectativas en comarcas incluidas en el ámbito de Transición Justa, como es Ferrolterra.

En este sentido, ha subrayado que una oportunidad de estas características requiere "cooperación institucional, visión de país y altura política", por lo que ha propuesto la creación de una mesa de trabajo en la que esté representado el Gobierno central, la Xunta y la empresa.

Todo ello con el objetivo de avanzar en una propuesta "sólida, coordinada y ambiciosa" para que Galicia garantice, con la instalación de la planta, las condiciones "más beneficiosas" para el territorio.

Así, se busca que la planta fortalezca la industria auxiliar de la automoción y de los componentes, impulse la colaboración con la Universidad, los centros de investigación e innovación, y genere empleo estable y cualificado.

ALCOA

Entre otros aspectos, el socialista también ha realizado un seguimiento sobre los temas industriales clave para Galicia, como las inversiones en defensa naval y ciberseguridad, los fondos PERTE o Alcoa. Sobre esta última, ha incidido en que "ya no hay excusas para que no inicie la construcción del horno de cocción de ánodos".

Después de que este viernes se reuniese en la Delegación del Gobierno la comisión de seguimiento del acuerdo para la viabilidad de la factoría de San Cibrao, el líder socialista ha defendido que, "una vez que el Gobierno le concedió el PERTE a la empresa, ya no existe ningún impedimento" para poner en marcha esa actuación.