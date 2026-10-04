Besteiro (PSdeG) apoya al alcalde de Vilagarcía, agredido el sábado, y carga contra los que "alimentan la confrontación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Jose Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado "todo su apoyo" al alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela, tras conocerse que sufrió una agresión este pasado sábado al grito de "rojo de mierda", y ha cargado contra los que "alimentan la confrontación".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', Besteiro ha enviado "todo su apoyo" a su compañero socialista y ha subrayado que lo vivido en la tarde del sábado por el alcalde de Vilagarcía es "intolerable".

"Llevamos demasiado tiempo viendo como se normalizan los insultos y el señalamiento político. La derecha y la extrema derecha tienen una responsabilidad: dejar de alimentar una confrontación que acaba convirtiendo a la gente progresista en dianas", ha subrayado el líder del PSdeG.

"La discrepancia nunca justifica el odio ni la violencia", ha zanjado.