Besteiro (PSdeG) exige a la Xunta retirar el plan de gestión de las Fragas do Eume

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha participado este domingo en Cabanas (A Coruña) en la manifestación convocada por la asociación de propietarios de las Fragas do Eume - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha participado este domingo en Cabanas (A Coruña) en la manifestación convocada por la asociación de propietarios de las Fragas do Eume, desde donde ha exigido a la Xunta de Galicia que retire el plan de gestión del parque natural.

El líder de los socialistas gallegos ha denunciado que el plan fue aprobado "sin consenso" y sin dar respuesta a las alegaciones de los dueños de los terrenos, quienes llevan cerca de treinta años cuidando el espacio protegido "pagándolo de su bolsillo" y reclamando "compensaciones justas" sin ser recibidos por el Gobierno autonómico.

Según ha recordado Besteiro, esto obligó a los propietarios a recurrir al Parlamento Europeo y a recoger firmas en la calle desde el pasado mes de abril para intentar ser escuchados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Asimismo, el dirigente socialista ha alertado de la "falta de prevención" tras el incendio registrado en junio en A Capela, que quemó unas cincuenta hectáreas dentro del espacio protegido y obligó al desalojo de Caaveiro. "Sin mantenimiento y sin prevención no hay fraga que aguante", ha avisado Besteiro, reclamando poner fin a las "imposiciones".