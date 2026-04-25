Besteiro (PSdeG) reivindica la Ley General de Sanidad y alerta de una atención primaria "desatendida" en Galicia

El portavoz del PSG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este sábado en Ourense la vigencia de la Ley General de Sanidad en su 40º aniversario, una norma que considera "básica" para la estructura del bienestar en España y de la que el PSOE fue "absolutamente protagonista". En contraposición, ha alertado de la "situación real" de la atención primaria en la comunidad gallega, que ha calificado de "desatendida".

Durante su intervención en Ourense, el líder de los socialistas gallegos ha subrayado que el trabajo de su formación ha buscado siempre fundamentar la salud como un derecho "universal, único y sobre todo solidario" para toda la ciudadanía gallega.

Sin embargo, Besteiro ha advertido de que la protección de este derecho exige una "lucha permanente día a día" ante la actual situación de la sanidad pública en Galicia, denunciando especialmente el estado de la atención primaria, a la que ve "desatendida".

En este sentido, se ha remitido al reciente informe del Consello de Contas, que sitúa a Galicia como la segunda comunidad autónoma que menos invierte en este nivel asistencial, situándose lejos de los porcentajes recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha denunciado el socialista.

El portavoz socialista ha hecho especial hincapié en el impacto de estas políticas en las zonas rurales, concretamente en las provincias de Ourense y Lugo. Según ha destacado, los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes están recibiendo una asistencia que no es "ni pública, ni universal, ni total".

Besteiro ha concluido su intervención reafirmando el compromiso del PSdeG con la "lucha por el derecho a la salud", una reivindicación que ensalza frente a los intentos de "algunos" por "recortar estas garantías para muchos gallegos y gallegas".