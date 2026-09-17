Besteiro reclama a Rueda que escuche más a la cultura y que le dedique más recursos

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se reúne con la presidenta del Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado este jueves al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "escuchar más y mejor" al Consello da Cultura Galega (CCG) para que sus recomendaciones pesen más en las decisiones del Gobierno gallego.

Así lo ha manifestado este jueves tras reunirse con la presidenta de este órgano estatutario, Dolores Vilavedra, que tiene atribuidas funciones de asesoramiento y consulta respecto de los poderes públicos.

En el encuentro han participado, además del propio Besteiro y Dolores Vilavedra, la diputada socialista Silvia Longueira y el vicepresidente segundo del CCG, Jorge Mira.

En su intervención, el líder socialista ha reclamado "convicción política" al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que "interiorice" que se trata de una relación fructífera que le va a dar muy buen resultado al país. Ha demandado que esto se traduzca, además, en "poner más recursos para la cultura gallega, que necesita un mayor impulso".

Besteiro ha mencionado inversiones en bibliotecas, archivos, inteligencia artificial, educación, industria audiovisual, edición y la propia lengua como algunos de los campos en los que la Xunta debe prestar más apoyo, y ha apuntado también a los beneficios económicos.

"Dedicar recursos a la cultura gallega es una buena inversión, es muy rentable", ha asegurado.

Besteiro ha trasladado estas consideraciones en un momento en el que los presupuestos de la Xunta van en una dirección contraria. En este ejercicio, los fondos dedicados a la cultura quedan en 150 millones de euros, cuando en 2009, en los últimos presupuestos del Gobierno de Touriño, fueron 21,7 millones.

La actual propuesta del Partido Socialista pasa por recuperar ese esfuerzo, especialmente en lo referido a la normalización lingüística, con la incorporación de las medidas que propone el CCG a raíz de los resultados del foro 'Un país coa súa lingua'.

Para finalizar, el secretario xeral del PSdeG ha señalado que el debate sobre la cultura "debe estar presente en el día a día" no solo de la vida política, sino también en el conjunto de la sociedad, con el fin de posibilidad "una mejora constante".

Para ello, ha demandado la implicación tanto de quien tenga la responsabilidad de gobernar Galicia como de la Administración del Estado, la Unión Europea y los ayuntamientos.

Por su parte, Dolores Vilavedra ha explicado que la reunión ha servido para tratar diversos asuntos, algunos de ellos entre las prioridades estratégicas del CCG para el 2027, como ka IA y la lectura.