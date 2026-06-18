El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participa en Oleiros (A Coruña) un encuentro organizado por el cuerpo insultar de distintos paíes latinoamericanos - PSDEG

A CORUÑA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha reivindicado este jueves el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como una "oportunidad estratégica" para la industria y el empleo en Galicia.

El jefe de filas del PSdeG ha participado este jueves en Oleiros (A Coruña) en un encuentro organizado por el cuerpo insular de distintos países latinoamericanos, del que ha informado su formación en un comunicado, y en el que ha abordado los retos económicos, demográficos y sociales de Galicia desde una "perspectiva internacional".

La reunión ha analizado las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur para los sectores productivos gallegos, el impacto de los aranceles de Trump en las exportaciones gallegas, que superan los 800 millones de euros anuales hacia el mercado estadounidense, y el alcalde de la Ley de Memoria Democrática.

Con ella, según ha dicho, "más de 2,4 millones de descendientes de emigrantes españoles solicitaron la nacionalidad, principalmente en países latinoamericanos como Argentina, Cuba, Venezuela, México o Uruguay.

Besteiro ha señalado el vínculo histórico de Galicia con América Latina, construido a través de generaciones de emigración, y ha destacado que la diáspora gallega cuenta hoy con más de 563.000 personas inscritas en el exterior y casi 505.000 en el censo electoral.

Para el líder socialista, esa historia compartida no es solo un elemento identitario, sino un "activo estratégico": "América Latina es un mercado creciente para las exportaciones gallegas, con países como Brasil y Argentina ganando peso de forma sostenida en los últimos años".

DESPOBLACIÓN Y EMIGRACIÓN

En la cita, tal y como ha destacado el PSdeG, Besteiro también ha defendido los procesos de regularización impulsados por el Gobierno de España como una medida necesaria para cubrir los miles de puestos de trabajo que quedan vacantes cada año en sectores como los cuidados, la hostelería, la construcción o el sector primario. "Regularizar es dar derechos, pero también es actuar con realismo y responsabilidad", ha señalado.

El secretario xeral del PSdeG ha cerrado su intervención apostando por una reindustrialización con base en la innovación, la transición energética y el empleo de calidad.