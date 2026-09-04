Besteiro respalda a Sánchez sobre Ceuta y asegura que para acusar a un Estado se necesitan "pruebas"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preside la reunión de la interparlamentaria - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha respaldado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta al asegurar que para "acusar formalmente" a un Estado "se requieren pruebas".

"Lo que dijo el presidente del Gobierno es que no tenía pruebas serias de esa implicación", ha manifestado el jefe de filas de los socialistas gallego en una rueda de prensa ofrecida este viernes tras la reunión de la interparlamentaria.

Asimismo, sobre el informe de la Policía Nacional en el que sí se apunta a la participación de Marruecos, Besteiro ha recordado que fue elaborado a petición de una jueza que pidió "total discreción" a los agentes ante sus superiores pero que después apareció filtrado en un medio de comunicación.

"Todos deberán responder de las filtraciones", ha dicho al ser preguntado al respecto y antes de señalar también que narra los hechos "a posteriori" y "no tiene nada que ver con aquellos supuestos informes que anunciaban ciertos movimientos migratorios en la frontera", ha sostenido.

CRÍTICAS AL PPDEG

Todo ello en una intervención en la que también ha criticado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pida solidaridad con Ceuta mientras "mira para otro lado" cuando esta comunidad pide ayuda para atender a los menores migrantes.

En la rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la interparlamentaria del PSdeG, Besteiro ha criticado que el PP haya entrado de lleno en esa batalla electoral "subiendo el nivel de confrontación y bajando los límites" y ha puesto como ejemplo la forma en la que está gestionando políticamente lo ocurrido en Ceuta o la moción de censura de Lugo tras el "pacto el tanatorio".

En este sentido, ha pedido seriedad y responsabilidad y ha marcado la diferencia entre hablar de inmigración y usarla. "Podemos discutir de fronteras, de retornos, de cooperación internacional y de política migratoria", ha dicho para asegurar que lo que no es aceptable es convertir los menores y adolescentes en munición electoral. "Un mejor que llega solo sigue siendo un menor", ha subrayado.

De este modo, ha cargado contra la posición del PP gallego y ha censurado que pida solidaridad con Ceuta en la calle después de "mirar para otro lado" cuando Ceuta necesita ayuda para atender a esos menores.

Además, ha recordado que el Gobierno de España destinó más de 300 millones a la ciudad autónoma y ha reclamado que las comunidades asuman la parte que les corresponde, con el cumplimiento legal por delante y con los plazos que eso implica. "Nos guste o no, significa tiempo", ha dicho.

Sobre este asunto y preguntado por la asistencia de Rueda a las manifestaciones del 2 de septiembre "a título personal" ha sostenido que el presidente de la Xunta "no va a ningún sitio a título personal". "Es presidente de la Xunta las 24 horas", ha afirmado en una intervención en la que ha sostenido que "manifestarse es legítimo y nadie lo discute" pero ha criticado la "simulación y el engaño" de convocar una cosa cuando la realidad va a ser otra.

"EMERGENCIAS" QUE VIVE GALICIA

Tras la reunión de los representantes del PSdeG en el Parlamento de Galicia, el Congreso, el Senado y las instituciones europeas, Besteiro ha fijado entre las prioridades de su partido para este curso las "emergencias que vive Galicia" como la vivienda, el cambio climático o la sequía.

Además, ha lamentado el "desastre" que se repite cada verano en la sanidad y ha avisado de que el PSdeG será exigente en dependencia. "El Estado se comprometió a asumir al 50% de la financiación del sistema y a aportar 6.200 millones adicionales a las comunidades entre 2026 y 2027, así que el PSdeG vigilará que la Xunta ponga su mitad", ha indicado.

También ha citado la memoria democrática y ha reivindicado las declaraciones de lugares como el Pazo de Meirás y la Illa de San Simón, entre otros, como lugares de memoria.

"Queremos ser útiles desde nuestra posición. Estamos en la oposición, y eso no nos impide aportar racionalidad, seriedad, responsabilidad y, sobre todo, vista larga para los próximos años", ha trasladado para situar enfrente a un PP que gobierna con mayoría absoluta pero que sigue las consignas que le marcan desde Madrid por encimad e los intereses de Galicia.