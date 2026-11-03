Besteiro responde a Feijóo: "La huelga es para defender los derechos a los que el PP se opuso y que ahora amenaza"

El secretario xeral del PSdeG, Jsoé Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que utilice los 69 muertos del accidente ferroviario de Urda para pedirle a los sindicatos que desconvoquen la huelga general del 11 de noviembre. "La huelga es para defender los derechos a los que el PP se opuso y que ahora amenaza con recortar. Si se da por aludido, por algo será", ha sostenido.

En un comunicado remitido a los medios, Besteiro se ha referido a las palabras pronunciadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno informativo en Europa Press, en el que pidió a los sindicatos que reconsiderar el paro.

"Es inaudito que quien aspira a presidir el Gobierno de España recurra al dolor de las víctimas y de sus familias para frenar la huelga por salarios y vivienda que se convocó tres semanas antes de la tragedia", ha afirmado.

Besteiro ha señalado que "nadie convocó esta huelga contra el PP" y que "si Feijóo se da por aludido será porque sabe muy bien lo que votó". Todo ello antes de recordar que el pasado 2 de octubre el PP tumbó en el Congreso, con Vox y Junts, los decretos de vivienda del Gobierno, entre ellos el que prohibía desahuciar a personas vulnerables y prorrogaba los alquileres que vencían este año; y que en septiembre de 2025 votó en contra de reducir la jornada laboral a 37 horas y medias sin pérdida de salario.