El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a candidatos socialistas por la provincia de Lugo a las Cortes Generales - PSDEG

LUGO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ofreció una imagen de mayor "solvencia, tranquilidad y credibilidad" durante el debate electoral celebrado este jueves en televisión con el candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

Besteiro, que ha realizado estas declaraciones durante el acto de homenaje y recuerdo a las víctimas de la dictadura 'Lugo, Memoria, Justicia y Dignidad', en el que ha participado junto a los candidatos del PSOE a las elecciones generales Patricia Otero, Jorge Bustos y César Mogo, considera que el debate "no le sorprendió" y ha criticado duramente la actitud del candidato del PP.

A su juicio, Feijóo se mostró "mentiroso e hiperactivo", con una actitud que ha calificado de "muy excitada". El dirigente socialista cree que el candidato popular no trasladó una imagen de presidente solvente ni con credibilidad, sino la de una persona "solamente obsesionada con derrocar al presidente", sin ofrecer un proyecto político y tratando de ocultar "esa agenda oculta de recortes y retrocesos que pretende aplicar".

Frente a esa actitud, Besteiro ha destacado la intervención de Pedro Sánchez, a quien ha definido como "una persona tranquila, que no entró en el barro, con una actitud propositiva y capaz de trasladar un mensaje de confianza de cara al futuro".

El secretario xeral del PSdeG ha invitado a la ciudadanía a volver a ver el minuto final del debate, conocido como el minuto de oro, porque, en su opinión, permitió comprobar "quién es uno y quién es otro".

Para Besteiro, la intervención final del presidente del Gobierno ha transmitido "confianza, seguridad y credibilidad", valores que considera que quedaron claramente reflejados en ese último turno de palabra.

El dirigente socialista ha concluido que Feijóo representa "más de lo mismo", tanto por su actuación durante los últimos tres años y medio como por su etapa al frente del Gobierno de la Xunta de Galicia, "pero eso será otro episodio", ha concluido.