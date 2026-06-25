Besteiro sigue "muy de cerca y con enorme preocupación" la situación de Venezuela, un pueblo "muy querido" para Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha señalado que sigue "muy de cerca y con enorme preocupación" la situación de Venezuela, un pueblo "muy querido" para Galicia, donde viven más de 30.300 gallegos --según los últimos datos del IGE--.

"Hoy estamos con todas las personas afectadas, con sus familias y con los equipos de emergencia que trabajan sin descanso", ha apuntado el líder de los socialistas gallegos a través de un mensaje en 'X'.

"Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Galicia está con vosotros. Mucha fuerza", ha subrayado.