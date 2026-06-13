Besteiro subraya el futuro hotel de Entrimo como ejemplo de modelo socialista de revitalización sostenible del rural

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha subrayado el futuro hotel de Entrimo (Ourense) como un ejemplo de modelo socialista de iniciativa de revitalización sostenible del rural.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Besteiro visitó este sábado junto al alcalde, Ramón Alonso, las obras del antiguo casino convertido en centro hotelero con el impulso del Ayuntamiento, que movilizó 600.000 euros de fondos Next Generation.

En este sentido, el responsable socialista ha reivindicado el proyecto impulsado por el Gobierno local para recuperar un inmueble histórico y convertirlo en un motor de actividad para el Ayuntamiento, mediante la atracción de visitantes y la creación de oportunidades.

Para Besteiro, la iniciativa "representa el modelo de recuperación del rural que apuesta por el crecimiento sostenible y la dotación de servicios" frente al "abandono del gobierno gallego".

Asimismo, el líder del PSOE gallego ha comparado Entrimo con proyectos como el de la estación de servicio de Ribeira de Piquín o el supermercado de Pol, iniciativas "fundamentales" para "garantizar servicios" amparadas por gobiernos sovialistas.

Finalmente, Besteiro ha subrayado el trabajo realizado en el antiguo casino, que en su día fue centro neurálgico de la vida social de la Baixa Limia, aprovechando un entorno "privilegiado" para construir un albergue de 26 plazas y un alojamiento hotelero con 10 habitaciones dobles.