Besteiro traslada a las víctimas y familiares el "abrazo" y pesar del socialismo gallego

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado a las víctimas, familiares y allegados del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el "abrazo" y pesar del socialismo gallego.

El jefe de filas del PSdeG, que ya había trasladado sus condolencias a través de las redes sociales, ha iniciado este lunes una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega mostrando su consternación por el siniestro ferroviario en el que han fallecido al menos 39 personas y más de un centenar han resultado heridas.

"Toda nuestra solidaridad con las víctimas, con sus familias y con sus allegados. Lo sucedido es de una enorme gravedad, una gravedad tal que hace que cualquier palabra resulte insuficiente", ha trasladado.

Dicho esto, ha trasladado el "fuerte abrazo" del socialismo gallego, desde Galicia, comunidad que "conoce bien" lo que "se siente en estos momentos", en referencia al accidente ferroviario de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.