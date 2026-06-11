Besteiro urge a Rueda "coherencia" y plantear la gratuidad que pide para la AP-9 a las autopistas autonómicas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en A Coruña - PP

A CORUÑA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a ser "coherente" y a que si plantea la gratuidad de la AP-9 -- aspecto que los socialistas defienden se discuta en el seno de la transferencia de esta a Galicia -- estudie también la gratuidad para autopistas de titularidad autonómica.

"Pedimos que no entorpezca", ha señalado sobre la transferencia de la AP-9 y al demandar al Partido Popular que "abandone esa posición de oposición" a esta demanda "junto con Vox". Ha sido en A Coruña, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir a la presentación del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia.

"Los socialistas y las socialistas pedimos que el PP de Alfonso Rueda interceda para que el PP en España vote a favor de esa transferencia, que no se oponga", ha insistido en alusión al debate de la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados sobre el traspaso de la AP-9 se se celebrará la próxima semana.

"Pido que reflexionen, que hablen y que apuesten por esa transferencia y que lo hagan votando a favor", ha reiterado tras solicitar al "PP y a Rueda que sean absolutamente coherentes". "Que lo que pidan en Madrid también lo hagan en Galicia", ha apuntado.

Asimismo, Gómez Besteiro ha indicado que "cuando se pide gratuidad para la AP-9 también se dé para dos autopistas que son titularidad de Galicia y por las que hay que pagar peajes hoy".

En este sentido, ha citado la vía de Baixo Miño y la de A Costa da Morte. "Son más caras que lo que se paga por la AP-9, que tiene bonificaciones, gracias al Gobierno socialista, de hasta el 70%", ha expuesto.

Las declaraciones las ha hecho con motivo de la presentación del Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia, en la Fundación Paideia en A Coruña. "Refleja cómo vamos configurando una Galicia diferente a la de hace 20 años", ha señalado.