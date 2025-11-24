Besteiro urge a la Xunta una reforma integral en centros educativos: "No apuestan por modernizarlas"

A CORUÑA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha demandado a la Xunta una reforma integral en centros educativos. "No apuesta por renovarlas y modernizarlas", ha sentenciado en declaraciones en un acto en Betanzos (A Coruña).
A este municipio se ha trasladado para mantener una reunión con representantes del centro, acompañado por parlamentarios autonómicos y por la alcaldesa, María Barral.
"No tuvismo autorización", ha lamentado al precisar que no pudieron acceder al cenyro como tenían previsto, lo que ha reprochado a la Consellería de Educación.
"Qué tratan de ocultar", ha sentenciado en unas declaraciones en la que ha denunciado problemas en un centro "con más de 75 años de historia", entre otras, ha apuntado, de tipo constructivo.
"Falta una apuesta por lo público por parte del PP y de Rueda", ha apostillado en alusión al titular del Ejecutivo gallego, al que ha instado a acometer una reforma integral en centros de este municipio pero también en otros de Galicia.
Besteiro ha argumentado que hay por parte del Gobierno gallego una "apuesta por la enseñanza privada" en lugar de hacerlo, ha dicho, de forma "clara" por la pública.
Por eso, ha confirmado la presentación de iniciativas en el Parlamento gallego para preguntar "por qué no se afrontan los procesos" y "no se recogen" en los presupuestos de la forma que los socialistas demandan. "Por qué no se afronta la reforma integral", ha aseverado también.