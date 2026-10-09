Besteiro valora el "compromiso con Galicia" de Beiras y su "visión socialista" de "justicia social para avanzar"

Llegada de familiares, amigos y admiradores al velatorio por Xosé Manuel Beiras, en el Museo do Pobo Galego, a 9 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, f - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha valorado el "compromiso con nuestro país, con Galicia" del histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras, fallecido el pasado jueves a los 90 años.

"Yo recordaba la capacidad que tenía desde esa visión socialista, de ser capaces de ampliar horizontes, compartir, generar alternativas, pensando en esa Galicia que necesita justicia social para avanzar", ha asegurado en declaraciones en el Museo do Pobo Galego, en donde ha tenido lugar un acto de homenaje a Beiras este viernes.

Relata el "sentimiento de tristeza", pero "también de recuerdos alegres" vividos con Beiras. "Nos quedamos con todo lo que nos aportó", señala Besteiro.

"Esos sentimientos son de tristeza por una parte, pero también de la alegría de compartir, de tener compartido con una persona que efectivamente se podrá tener la opinión que se considere oportuna cada uno, pero sí es verdad que era una persona comprometida con Galicia. Y eso es lo que traspasa a la propia persona de Xosé Manuel Beiras", opina.

El Museo do Pobo Galego ha abierto sus puertas este mediodía, como estaba previsto, para el último adiós a Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, con la presencia de amigos personales, así como dirigentes y activistas de los ámbitos en los que el intelectual y economista desarrolló su acción política; y también representantes del ámbito universitario y cultural.