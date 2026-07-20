Besteiro viaja este martes a Argentina y Uruguay para reforzar la relación co la colectividad de la Galicia exterior

Archivo - El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, posa para Europa Press, a 7 de mayo de 2026, en Lugo, Galicia (España). Besteiro es un abogado y político gallego militante d - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, iniciará este martes este martes su viaje a Argentina y Uruguai donde mantendrá una agenda política, institucional y social destinada a reforzar la relación con la colectividad de la Galicia exterior y con las fuerzas de izquierda; además de reivindicar los derechos de los gallegos emigrados y sus descendientes. De este modo, entre otros asuntos, defenderá la aplicación de la Ley de nietos.

"Son derechos adquiridos por la Ley de Memoria Democrática. Los que defendemos la memoria democrática, defendemos la aplicación de esta ley con total virtualidad", ha manifestado Besteiro este lunes en declaraciones a los medios.

Besteiro emprenderá este martes el que es su segundo viaje institucional como secretario xeral del PSdeG, tras su estancia en Bruselas el pasado año. El jefe de filas de los socialistas gallegos ya había estado en Argentina, Uruguay y Venezuela pero como presidente de la Diputación de Lugo en el año 2008.

Tal y como ha destacado este lunes el propio Besteiro, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ocupará también buena parte de las conversaciones. Un tratado que califica de "muy positivo" y "beneficioso globalmente para Galicia y también para los países latinoamericanos" que mantienen relaciones comerciales con la comunidad, si bien admite que hay aspectos que seguir de cerca, como los controles sobre determinados productos.

La clave, a su juicio, está en las exportaciones: "La mejora de la situación económica en Galicia depende también de mejorar en las exportaciones, y ahí Mercosur nos va ayudar, sobre todo cuando determinados mercados, como el norteamericano, ponen especiales dificultades a las relaciones comeciales. Hay que buscar mercados alternativos", ha trasladado.

"Hablaremos con los colectivos sociales, hablaremos de derechos, pero hablaremos también de economía como no puede ser de otra manera", ha dicho.

AGENDA

Entre otros encuentros, el líder de los socialistas gallegos se reunirá con el ministro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para abordar las relaciones entre ambos territorios y mantendrá encuentros con diputados y senadores argentinos.

Posteriormente, en Uruguay, se citará con dirigentes del Frente Amplio para ahondar en la alianza entre las fuerzas progresistas de ambos países.

También, el viaje incluirá un recorrido por la memoria de figuras gallegas en el exilio como Castelao, Luís Seoane y Xosé Neira Vilas

ACTOS POR EL DÍA DE GALICIA

En este contexto, se prevé que Besteiro participe de forma virtual en los actos que el PSdeG organiza cada 25 de julio con mitivo del Día da Patria Galega.

Así, intervendrá de forma virtual desde Buenos Aires en el acto que el PSdeG celebrará un año más en Riaxo, villa natal de Castelao.