El BNG acusa de "negligencia" al PP ante la "inadmisible" situación de la sanidad pública en la comarca Muros-Noia

Iria Carreira y Rosana Pérez, entre otros miembros del BNG - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado este lunes la "inadmisible" situación de la sanidad pública en la comarca de Muros-Noia ante la "continua negligencia" del Partido Popular (PP).

Las nacionalistas, a través de las diputadas autonómicas Rosana Pérez Iria Carreira, han criticado el "deficiente estado" de los centros de salud, la saturación de algunos ambulatorios y la existencia de "una sola ambulancia medicalizada para una comarca de más de 50.000 habitantes".

Pérez, que ha señalado que no se trata de una problemática generada "de la noche a la mañana", ha cargado contra los populares por "priorizar la inversión en la sanidad privada en lugar de reforzar el sistema público".

"No pueden seguir bajando el ritmo ante esta sangría de médicos y de vacantes sin cubrir, con un malestar generalizado del personal que ya no puedes más", ha señalado Carreira respecto a las "políticas agresivas" del PP.

Asimismo, ha exigido a la Xunta que cubra "de manera inmediata y permanente el 100% del personal médico" en los centros médicos de Mazaricos, Outes, Muros, Noia, Lousame y Porto do Son, así como que "repongan los servicios de matrona, pediatría, fisioterapia y odontología".