El BNG acusa a Política Social de imponer a los ayuntamientos un "acuerdo Trumpista" para la financiación del SAF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Administración local del BNG en el Parlamento, Óscar Insua, ha acusado a la Consellería de Política Social de imponer a los ayuntamientos un "acuerdo Trumpista" para la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Así lo ha trasladado en un comunicado remitido a los medios, en el que asegura que este servicio es esencial para la atención a las personas dependientes y se encuentra al "límite" por falta de recursos, lo que considera que "está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de muchas entidades municipales".

"Hay intereses mutuos de PP y PSOE por calmar el avispero de los alcaldes", ha denunciado en referencia al acuerdo "farsa" alcanzado con la Fegamp y que, para el BNG, resulta totalmente insuficiente porque, conforme apunta, "ni tan siquiera llega a cubrir el precio real del coste de un servicio que, sin corresponderle, sufragan mayoritariamente los ayuntamientos".

"En el BNG no vamos a quedar callados", ha advertido Insua, que ha criticado que la Consellería aproveche su "posición de superioridad" para imponer el acuerdo, que supone pasar de los 12 euros/hora que reciben actualmente a solo 16 este año, 17 en el próximo ejercicio y a 18 euros en 2028.

El coste del servicio del servicio se sitúa ya hoy en los 24 euros/hora, según el promedio de las últimas licitaciones, por lo que la propuesta del BNG pasa por que la Xunta incremente de forma inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 la financiación, aportando 17 euros la hora y aumentando progresivamente esta cantidad para llegar a los 20 euros hora el próximo año.

El portavoz de Administración local ha insistido en el rechazo de los regidores nacionalistas porque, según ha señalado, "aceptar algo cuando nos e puede tomar ninguna otra decisión es someterse y actuar como vasallo" ante un PP que "acabar de comprar en el PSOE tres años de silencio". "Veremos si los alcaldes tragan con este acuerdo", ha agregado en unas declaraciones que ha trasladado durante un debate en la Comisión 1ª del Parlamento de Galicia y de las que ha informado el BNG en un comunicado.