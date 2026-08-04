El BNG acusa a la Xunta de "asfixiar" a la universidad pública mientras "pone una alfombra roja" a los centros privados

El diputado del BNG Daniel Castro - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Parlamento Daniel Castro ha acusado al Gobierno de la Xunta de "asfixiar" económicamente a las tres universidades públicas gallegas mientras "pone una alfombra roja" a la universidad privada.

En este contexto, ha denunciado que desde el viernes de la semana pasada la Universidad Intercontinental de la Empresa de A Banca imparte el grado de Enfermería, "como ya pasó anteriormente con los grados de Psicología o de Derecho".

"Grados que ya existen en la pública a pesar de que la propia Ley Galega de Universidades de 2013 dice taxativamente que no se pueden duplicar estudios, pero ahí está la Consellería de Educación incumpliendo la ley para beneficiar a la privada", ha aseverado el diputado nacionalista.

Así, ha cuestionado cuántas familias pueden pagar más de 43.000 euros por la totalidad de un grado. "Reclamamos al Gobierno de Rueda un giro de 180 grados en la política universitaria, y eso pasa por apoyar clarísimamente a la universidad pública, que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades para todos y para todas", ha añadido.

"Desgraciadamente lo que vemos por parte del Partido Popular es un copia-pega cada vez más claro de la política anti-universitaria pública que practica Ayuso con ataques directos a las universidades públicas y manga ancha para la privada, incluso a costa de incumplir la ley", ha denunciado Castro.

Por todo ello, y de cara al Plan Plurianual de 2028-2032, el BNG ha exigido "una apuesta de país, aumentando la financiación con el objetivo de alcanzar el 1,5% del PIB, lo que permitiría fortalecer el sistema universitario, la investigación y ofrecer más y mejores posibilidades de desarrollo económico y social".

"Defendemos una financiación justa, digna, que garantice una universidad pública de calidad, competitiva, vanguardista y capaz de dar la mejor formación posible, como lleva demostrando sin duda alguna la universidad pública gallega", ha concluido.

Consultado por los medios sobre la situación económica que atraviesa la Universidade da Coruña (UDC), el diputado ha señalado que la situación "no es de las mejores", aunque ha insistido en que "lo que no se puede hacer es, con una mano castigar económicamente a la universidad pública y con la otra señalar a los rectores y a las rectoras".

Finalmente, se ha pronunciado sobre la autorización por parte del Consello de la Xunta para que el nuevo colegio de O Milladoiro, en Ames (A Coruña), lleve el nombre del fallecido Gerardo Fernández Albor.

"Parece que la neutralidad es solamente lo que dice el Partido Popular... Da igual que, por ejemplo, en otros centros en los consejos escolares haya acuerdos mayoritarios y unánimes para cambiar el nombre. En ese caso, ahí el PP dice que eso es ideología, como si ellos no la tuvieran", ha señalado.

Con todo, ha añadido que "la historia del señor Albor y de lo que hizo quien quiera puede conocerla" y ha animado a la sociedad a que "lea toda su biografía".