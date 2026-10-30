El BNG acusa a la Xunta de usar la ley de acompañamiento para eludir la sentencia sobre protección de terrenos de Altri

El diputado del BNG Luís Bará en comisión parlamentaria. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha acusado a la Xunta de usar la ley de acompañamiento para modificar la ley de ordenación del territorio y eludir de esta manera la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le obliga a restituir la protección del territorio en el que se iba a instalar Altri en la Serra do Careón, en la comarca de A Ulloa, mientras que el PPdeG ha defendido que lo que se incluye en la ley de medidas pretende "aclarar que la Estratexia de Infraestrutura Verde es un proceso de planificación que no fija ninguna zonificación del territorio".

En el debate de una proposición no de ley en la Comisión 2ª, que ha decaído por el voto en contra del Grupo Popular, el diputado del BNG Luís Bará ha definido como "casualidad" que "el único cambio" en la Estratexia de Infraestructura Verde sea que en 2022 los terrenos donde estaba previsto construir Altri estaban incluidos como zona de amortecimiento y en el documento de 2025 "desaparece esa calificación".

"Es llamativo", ha apuntado el parlamentario del Bloque, que ha señalado que "hay una clara relación" entra esa "aniquilización" con que en el mes de marzo "se aprobó la declaración de impacto ambiental favorable" para la factoría.

"Esa zona era un claro obstáculo. Alguien decidió quitar ese elemento molesto", ha asegurado antes de reprochar que en abril de 2026, con la sentencia firme, "la Xunta no la recurrió" y ahora, transcurridos seis meses, "sigue sin ejecutar esa sentencia y mantiene la zona sin protección, incumpliendo el mandato del TSXG".

El siguiente paso, ha denunciado, es que "en vez de cumplir la sentencia", el Gobierno gallego pretende "vía ley de acompañamiento modificar la ley de ordenación del territorio" para "dejar sin efecto la Estratexia" y "no tener que cumplir la sentencia".

Además, Luís Bará ha tachado estos hechos de "presunta prevaricación ambiental" y ha acusado a la Xunta de "legislar a medida" para las empresas privadas.

En concreto, la iniciativa de los nacionalistas instaba a la Xunta a cumplir la sentencia del TSXG y revisar la declaración de impacto ambiental favorable, así como denegar la autorización ambiental integrada y la solicitud de autorización de la captación y vertido de aguas en el río Ulla".

"NO FIJA ZONIFICACIÓN"

Por el contrario, Gonzalo Trenor (PPdeG) ha acusado al BNG de "solo presumir de los técnicos que tienen el carné del BNG" y que hacen "lo que se ajusta" a lo que los nacionalistas quieren y "no a lo que es la legalidad".

"Ustedes todo lo que no les gusta tiene indicios delictivos. Si es así, debe ir a un juzgado a denunciarlo, lo que pasa que sabe usted que no es cierto", ha reprochado el popular, que ha asegurado que el BNG "necesita seguir manteniendo Altri".

"El archivo era una resolución definitiva en la vía administrativa, que es lo que establece la ley. Lo que se incluye en la ley de medidas es una modificación para aclarar que la Estratexia de Infraestrutura Verde es un proceso de planificación que no fija ninguna zonificación del territorio", ha defendido Trenor, que ha insistido en que la Xunta "cumple la legalidad".

Por su parte, Aitor Bouza (PSdeG), que ha avanzado el voto positivo de los socialistas, ha reconocido que "nunca está de más" instar a la Xunta a "cumplir las sentencias del TSXG" y que "se reponga la situación para que no se produzca un daño medioambiental".