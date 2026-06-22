El BNG insta al PP a "rectificar" y votar a favor del traspaso de la AP-9

Archivo - La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en una rueda de prensa.- BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido al PP de que "tiene la oportunidad de rectificar" este jueves en el Congreso de los Diputados y votar a favor de la transferencia de la autopista AP-9.

En rueda de prensa, Pontón ha reivindicado la "larga batalla" dada por los nacionalistas "para revertir la estafa" de la que ha responsabilizado al "bipartidismo" de PP y PSOE.

Este jueves, según ha incidido, cuando el Congreso apruebe la ley de transferencia, "se dará un gran paso adelante para conseguir una AP-9 gallega".

En este sentido, Pontón ha asegurado que el Bloque es "la voz de Galicia en Madrid" y la "única fuerza que nunca se equivoca de bando". Frente a ello ha situado al "PP de Rueda" que "vuelve a traicionar a Galicia votando en contra". "El PP del no a Galicia", ha apostillado, y "de ganchete con Vox". "Una auténtica vergüenza y esperpento". ha censurado.

Para Pontón, "ese 'no' evidencia que la palabra de Rueda no vale nada". "Dice querer la transferencia pero luego boicotea con excusas de mal pagador", ha recriminado.

Criticando que ejerza la "oposición cutre que le marca Génova", Pontón ha lamentado la "inutilidad del PP para defender Galicia en Madrid" y ha concluido que "Rueda no quiere más competencias" y "prefiere que decidan" allí "para que gane Madrid".

Asimismo, este voto en contra, a su juicio, "confirma que Rueda no soporta la comparación entre un BNG que es útil y un PP incapaz de conseguir nada" para la comunidad gallega. "Actúa como el perro del hortelano", ha incidido.

En este sentido, ha concluido instando al titular de la Xunta a dar "muchas explicaciones", sobre el motivo por el cual el PP va a votar en contra en "esta nueva traición a Galicia" y sobre "por qué pone por delante los intereses del PP antes que los de Galicia".

Pontón ha defendido que la ley que se votará "incluye todas las competencias en la gestión de la infraestructura" y "recoge también que el Estado es responsable económicamente sobre todas las decisiones que adoptó sobre esta infraestructura" y "tendrá que hacerse cargo en caso de que el Tribunal Europeo verifique que la prórroga se hizo en fraude de ley".

"INAUDITO" QUE NO NEGOCIARA

Ha resaltado que "el Gobierno del PP es el que tiene que negociar en esa comisión mixta" y considera que "sería inaudito que el PP no se sentara a negociar la transferencia de la AP-9". "La pregunta es si no cree en su capacidad de negociación", resalta.

En este extremo, ha aseverado que "en realidad" el PPdeG "no quiere la transferencia de la AP-9 y estuvo engañando a la ciudadanía" y ha recordado "que si no fuera por la prórroga ilegal concedida por Aznar hasta 2048 ya se llevarían años circulando por una AP-9 libre de peajes".

"La pregunta que le quiero hacer a Rueda es clara: cuando este jueves el Congreso apruebe la ley, qué va a hacer? Decir que no la quiere y boicotearla? Rechazarla como la quita de la deuda? Seguirá instalado en su no a Galicia traicionando a este país?", ha remachado.