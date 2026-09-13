El BNG afea a la Xunta que "utilice" las islas de San Simón y San Antón como "una especie de parque temático"

Archivo - El viceportavoz parlamentario del BNG, Luis Bará. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de memoria histórica del BNG en el Parlamento Gallego, Luís Bará, ha denunciado que las "carencias" en el procedimiento y resultado de la declaración de las islas de San Simón y San Antón como lugares de memoria democrática permiten a la Xunta "utilizar" el enclave como "una especie de parque temático" en el que la memoria histórica ocupa "un papel residual" y se desarrollan actividades que "atentan claramente contra la dignidad de las víctimas".

En este contexto, Bará ha advertido de la existencia de "importantes fallos y carencias" en el procedimiento y resultado de la declaración de las islas de San Simón y San Antón y del Pazo de Meirás como lugares de memoria democrática por parte del Gobierno central.

Aunque la formación nacionalista ha valorado de forma positiva la resolución del Ejecutivo estatal, Bará ha alertado del riesgo de "devaluar y rebajar" la función de estos espacios. En este sentido, el diputado ha rechazado un "abuso" del "comodín de la ultraderecha" para "justificar cualquier medida que se adopta".

En relación con el Pazo de Meirás, el parlamentario del Bloque ha mostrado su preocupación por la alteración de la denominación oficial, que ha pasado de 'Pazo de Meirás' en la incoación del expediente a simplemente 'Meirás' en la resolución final.

Según ha expuesto Bará, este cambio "no es inocente ni casual", sino que persigue "diluir el significado" del inmueble como espacio de represión franquista para "otorgar protagonismo a su relación con la escritora Emilia Pardo Bazán, que no tiene absolutamente ninguna relación con la memoria democrática".

Por ello, el BNG considera prioritario garantizar el uso del pazo como lugar de memoria histórica, la reactivación de su comisión de gestión, su apertura al público con garantías y la posterior transferencia de su gestión a Galicia.

Respecto al espacio formado por las islas de San Simón y San Antón, el Bloque ha planteado la creación de un comité asesor con representación de las entidades de memoria y familiares de las víctimas. Asimismo, ha reclamado la aprobación de un plan de usos específico.