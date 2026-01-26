El BNG asegura que Galicia perderá 1,6 millones "a favor de las eléctricas" tras los cambios de Rueda en el canon eólico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con el alcalde de Muras, Manuel Requeijo - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que Galicia podrá perder 1,6 millones de euros "a favor de las eléctricas" tras el cambio normativo del Gobierno del PPdeG en el canon eólico. "Para sorpresa de nadie, beneficia a las eléctricas y va en contra de los intereses del país", ha indicado.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia junto al alcalde de Muras, Manuel Requejo, la jefa de filas del BNG ha sostenido que con esta modificación legislativa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, vuelve a demostrar que "gobierna para las eléctricas" al rebajarles el impuesto del canon eólico de tal modo que en 2026 pagarán un 64% menos. Una cifra que, según ha dicho, corresponde a tan solo los ocho parques eólicos que tienen un permiso de repotenciación.

Un total de 1,6 millones de euros que, según ha sostenido, "salen de las arcas públicas y van a entrar en los bolsillos de las eléctricas gracias al PP". "Un regalo millonario a las eléctricas en una Galicia rica en electricidad, pero que tiene a 300.000 personas en pobreza energética y que este invierno no están pudiendo encender la calefacción", ha manifestado.

La líder de los nacionalistas ha advertido que estos 1,6 millones de pérdida de ingresos en 2026 irán aumentando a medida que aumenten los parques eólicos que se repotencien, es decir, que cambien molinos viejos por otros de nueva tecnología o con alturas muy superiores.

"El PP impuso un cambio en la normativa del canon eólico a favor de las eléctricas que entra en vigor este año y lo que sabemos es que ganan las multinacionales y pierde Galicia, en particular, los ayuntamientos y los vecinos que soportan parques eólicos en su territorio", ha profundizado para apuntar a continuación que esto va a suponer una importante pérdida de recursos para muchos ayuntamientos que ya están ahogados económicamente a la hora de hacer frente, por ejemplo, a servicios básicos como el SAF.

"Los ayuntamientos gallegos no pueden pagar el SAF, pero el Gobierno del Partido Popular les quita ingresos par que las eléctricas ganen más y paguen menos impuestos por los parques eólicos", ha señalado.

EJEMPLO DEL AYUNTAMIENTO DE MURAS

En este contexto, ha contrapuesto la posición de "un PP que gobierna a favor del sector eléctrico" con la del BNG que, conforme ha destacado, "antepone los intereses de los vecinos a los de las eléctricas" como en el caso del Ayuntamiento de Muras, el municipio con más molinos eólicos de toda Galicia.

Allí, tal y como han señalado tanto ella misma como el regidor de Muras, se puso en marcha una iniciativa pionera para abaratar la fatura de la luz a todos los vecinos y ahora se acaba de alcanzar un acuerdo con Iberdrola en favor del ayuntamiento.

Un acuerdo que Pontón ha dicho que "supone un cambio de paradigma" y que demuestra como desde la negociación firme con las eléctricas "se consigue mucho más que desde la sumisión que practica el PP".

"Un ayuntamiento del BNG fue capaz de hacer lo que Rueda es incapaz, que es negociar cara a cara con una multinacional eléctrica para lograr un reparto más justo de la riqueza eólica", ha reivindicado para emplazar a continuación al Ejecutivo del PP a seguir el ejemplo del BNG en Muras, en vez de "aumentar la cuenta de resultados de las eléctricas". "Le pido al señor Rueda que tome nota de que se puede negociar a favor de Galicia y dejar atrás la sumisión a las eléctricas", ha subrayado.

ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO CON IBERDROLA

En concreto, según han trasladado, el Consistorio alcanzó un acuerdo con Iberdrola por un parque eólico por el que Muras recibirá 125.000 euros anuales y el importe equivalente al 2,5% de la producción anual en el parque repotenciado, en ambos casos actualizando con el IPC y durante 25 años.

Pontón se ha mostrado orgullosa de un acuerdo que demuestra como el BNG "defiende los intereses de la ciudadanía" y ha emplazado a Rueda a apoyar la iniciativa que defenderá la organización nacionalista en el próximo pleno del Parlamento para modificar la nromativa del canon eólico y del fondo de compensación ambiental, con tres propuestas fundamentales.

La primera, que las eléctricas paguen impuestos teniendo en cuenta la potencia eléctrica de cada parque eólico, con independencia de que esté distribuida en 20 molinos en dos.

En segundo lugar, el BNG propone que se promueva la participación pública y comunitaria en la gestión y aprovechamiento de los recursos eólicos y, muy particularmente, de todo que tiene que ver con el impacto que estos tienen a nivel local.

Y, en tercero lugar, ampliar los destinos posibles de inversión para los recursos que reciben los ayuntamientos a través del canon eólico (el denominado fondo de compensación ambiental), permitiendo que esos recursos también se puedan destinar a empleo, a mantener servicios básicos o a dinamizar el rural.

Por su parte, el alcalde Muras ha profundizado en los términos del consenso logrado con Iberdrola y que permitirá revertir más recursos de su riqueza energética a un municipio que tiene 20 parques eólicos, con 381 molinos instalados.

Requeijo ha explicado que en virtud del acuerdo conseguido para la renovación de un parque eólico, la eléctrica pagará al ayuntamiento todos los años durante la venida útil del parque 125.000 euros (indexados al IPC) para el pago de las ayudas de la luz que el gobierno local mantiene activas desde 2015.

Además, el ayuntamiento percibirá anualmente el equivalente al 2,5% de la producción del parque, lo que en el primero año supondrá 325.000 euros, con una cláusula por la que el canon mínimo a recibir será de 200.000 euros aunque ese 2,5% de la producción sea inferior la esta cantidad.

Asimismo, las personas empadronadas en Muras podrán acceder a las bolsas de la Fundación Iberdrola y, durante los tres primeros años después de la repotenciación del parque, los propietarios históricos de las parcelas donde está instalado tendrán preferencia para recuperar los terrenos para el uso que ellos consideren.

Por último, cuando entre en funcionamiento el parque, todas las pistas, vías municipales y carreteras deberán estar aglomeradas por parte de Iberdrola, actuación que supone una cuantía elevada y que revertirá por lo tanto también en beneficio del municipio.