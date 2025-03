El BNG avisa de que si el Gobierno financia Altri "iría en contra de los gallegos" y el PSdeG duda que logre fondos

El PPdeG insiste en que atienden al criterio que marcan "los expertos predeterminados por ley para emitir esos informes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado que si el Gobierno otorga fondos a Altri "iría en contra de los gallegos", mientras que la viceportavoz del Grupo Socialista, Lara Méndez, ha insistido en que duda que el proyecto que la multinacional lusa quiere instalar en Palas de Rei logre financiación pública.

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces y cuestionada sobre si el BNG retiraría el apoyo al Gobierno central en caso de dar fondos públicos al proyecto de Altri, la diputada nacionalista ha asegurado que, de otorgar esos fondos, "quien iría en contra de los gallegos sería el Gobierno de España".

En esta línea y después de que tanto BNG como PSdeG avanzasen que sus respectivos líderes aprovecharán la sesión de control para preguntar a Rueda por la autorización ambiental otorgada al proyecto, Olalla Rodil ha avanzado también que el parlamentario de su formación en el Congreso, Néstor Rego, preguntará este miércoles al ministro de Industria por la postura del Gobierno y pedirá al Ejecutivo "que no dé ningún fondo público, porque va en contra de los criterios que rigen los Fondos Next de la Unión Europea".

Para la viceportavoz del Bloque, supondría "la destrucción de una parte fundamental" del territorio gallego. "Vamos a pedir al Gobierno que no se otorgue ni un solo euro público a esa bomba ambiental. Esta es una cuestión de país, de defensa de los intereses de los gallegos", ha aseverado.

"DUDAS" SOBRE SI CUMPLIRÁ LOS REQUISITOS

Por su parte, Lara Méndez ha reiterado que los socialistas tienen "muchas dudas" sobre el impacto medioambiental de Altri porque "la propia Declaración de Impacto Ambiental está llena de condicionantes", por lo que ha insistido en que tienen "serias dudas" de si cumpliría los requisitos establecidos por la Unión Europa, como "la mitigación del cambio climático" o la protección de los recursos sostenibles y la economía circular.

Por ello, ha manifestado que cree que "le va a costar" lograr el permiso. Así, ha reiterado que el proyecto tendrá que "seguir su trámite" pero duda de que pueda lograr los fondos.

En todo caso, cuestionada sobre si vería un error que el Ejecutivo central concediese ayudas públicas a Altri, Méndez ha señalado que a veces hay que "dar licencias" a pesar de "no compartir la filosofía" o que no guste "lo que allí se apruebe", y ha ejemplificado: "Que un edificio pueda pintar su fachada de negro, no hay ninguna norma que lo impida; la instalación de un negocio de juego, nadie lo quiere en su calle ni en su barrio, pero si cumple los requisitos las licencias hay que darlas".

SESIÓN DE CONTROL EN EL PARLAMENTO

Tanto PSdeG como BNG centrarán las preguntas de sus portavoces al presidente de la Xunta en el próximo pleno del Parlamento en este tema. En concreto, el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Rueda si cree que se ha tramitado "con normalidad, transparencia y plena legalidad" los procedimientos que tienen que ver con el proyecto que Altri pretende implantar en Galicia, mientras que la líder del Bloque, Ana Pontón, preguntará "por qué quiere imponer el PP desde la Xunta la macrocelulosa que no quieren en Portugal".

Además, el BNG centrará buena parte de sus intervenciones en el pleno en este asunto, con una pregunta sobre la captación de agua del embalse de Portodemouros y una proposición no de ley relacionada con la protección de la ría de Arousa.

PP: RESPETA A LOS EXPERTOS DE LA XUNTA

Por otro lado, cuestionado por expertos que discrepan de la DIA, el portavoz de los populares en la Cámara gallega, Alberto Pazos, ha manifestado que respeta "el criterio de los expertos", pero ha insistido en que tiene "un enorme respeto por los expertos de la Xunta" que son, ha añadido, "los que tienen la obligación legal de elaborar los informes".

"Como no puede ser de otra manera, tendremos que atender al criterio que nos marcan los expertos predeterminados por ley para emitir esos informes. El resto, los tenemos en cuenta, pero estamos obligados a atender al criterio de expertos que tienen la obligación de emitir esos informes", ha zanjado.