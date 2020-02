El BNG condicionará el apoyo a los PGE al "grado de cumplimiento" del acuerdo de investidura

Publicado 09/02/2020 19:28:36 CET

Descarta cualquier alianza para presentarse a las autonómicas y asegura que su partido tiene "la mejor candidata" y "proyecto"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha manifestado que el apoyo de su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estará condicionado al "Grado de cumplimiento" del acuerdo de investidura que firmó con PSOE.

"Si no se cumplen con las medidas del acuerdo", el Bloque "tiene las manos libres" para decidir si apoya al Gobierno o no, ya que "la negociación de los presupuestos es completamente independiente" del acuerdo de investidura, ha explicado en una entrevista este domingo en la Radio Galega, recogida por Europa Press.

De todos modos, Rodil pretender "dar un margen" que para que el Ejecutivo de coalición "pueda actuar", pero medidas como "la bonificación del 100%" para los usuarios recurrentes de la AP-9 (aquellos que hagan dos o más viajes por la autopista en el mismo día) deber realizarse "lo antes posible".

Si en algún momento el Gobierno no cumple, "tendrá que responder ante los gallegos y gallegas". Aunque esta premisa no la trasladado unicamente en lo que respecta a la AP-9, sino que opina lo mismo sobre el AVE o el Estatuto de las Electrointensivas.

Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado Rodil este domingo ha sido la deuda de 200 millones de euros correspondientes al pago del IVA de 2017. En este sentido, ha apuntado a que "se trata de un problema de fondo", un sistema de financiación "injusto".

Ante las críticas que el Bloque ha recibido del PP por no incluir esta reclamación en el acuerdo de investidura, Rodil ha defendido que los populares "no pueden pretender que el BNG resuelva con un diputado problemas que Galicia arrastra desde hace diez años" y que cuando se firmó el acuerdo "no se sabía" que el ese fondo no iba a ser pagado a las comunidades.

Sobre las divergencias entre los socialistas gallegos para reivindicar el IVA a su partido a nivel estatal, ve "incomprensible" que Gonzalo Caballero no reconozca el derecho de los gallegos "a tener la llave de su dinero" y considea que "en este país hay pocas personas que no sean conscientes" de que se trata de un "robo a las gallegas".

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Respecto a las elecciones autonómicas, Rodil ha aclarado que "no importa cuando se celebren" porque el BNG "estará preparado para salir a ganar con la mejor candidata" para la ciudadanía gallega, Ana Pontón.

Descarta cualquier confluencia con otras fuerzas políticas, porque tienen su "propio proyecto, capacidad de diálogo y la mano tendida a todas las personas que quieran sumarse" a ese marco político de los nacionalistas.

Cree que "el pluralismo" de fuerzas políticas es "bueno" para los gallegos y está segura de que su resultado "no dependerá ni se verá condicionado por otros partidos". En cuanto a la fecha en la que pueden celebrarse, espera que sean "lo antes posible" para "terminar con la década negra" de Feijóo al mando de la Xunta, que "deja un Galicia peor que la encontró".