BNG denuncia el "colapso" de la sanidad y acusa al PP de "empujar" a los gallegos a pagar la privada para ser atendidos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del BNG en el Parlamento de Galicia, Montse Prado, ha denunciado el "colapso" del sistema público de salud y ha acusado al PPdeG de "empujar" a los ciudadanos a pagar en la sanidad privada para ser atendidos.

"En una situación en la que la demanda aumenta por la gripe y otras enfermedades respiratorias volver a ver los centros de salud bajo mínimos, sin citas para el médico de cabecera en prácticamente todo diciembre y ahora también en enero", ha remarcado la diputada del BNG en un comunicado.

En este sentido, ha apuntado que "la falta de asistencia" en los centros de salud "desvía la presión" a los Puntos de Atención Continuada (PAC), en los que "se repite a situación".

De esta forma, ha criticado que "hay PACS sin ningún médico" y "otros muchos están saturados" con menos profesionales de los habituales, con esperas de "hasta cinco horas o 70 personas esperando para recibir atención médica".

A renglón seguido el BNG, ha denunciado que el "colapso" en la vía de entrada al sistema afecta también a las urgencias de los hospitales que "tienen ocupadas hasta el 95% de las camas".

"Hay una estrategia planificada de deteriorar lo público para facilitar el negocio de la sanidad privada de los amigos del PP", ha denunciado Prado, al tiempo que ha advertido de los "graves daños" que provocan las políticas de los populares gallegos en este ámbito.

Por todo ello, el BNG incidirá en la necesidad de "dar un giro" en las políticas sanitarias del PPdeG para que la atención sanitaria "no dependa" de la capacidad económica que tenga la gente para acudir a la privada.

"Basta ya, la sanidad privada no puede ir a peor cada año que pasa", ha remarcado Prado, que ha urgido a la Xunta presentar de inmediato en el Parlamento "medidas estructurales para revertir el deterioro del sistema público de sanidad".