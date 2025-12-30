El BNG denuncia la excepción del veto a la tecnología militar israelí para Airbus y exige su "inmediata rectificación"

Archivo - El diputado del BNG Néstor Rego - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado este martes la decisión del Gobierno central de autorizar la excepción que permite a Airbus adquirir material militar a Israel, una medida que considera "contraria a los compromisos asumidos con la paz y con la causa palestina", por lo que ha exigido su "inmediata rectificación".

En una nota de prensa, los nacionalistas han advertido de que esta decisión supone una "grave incoherencia política" y va en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía, "que reclama el fin de cualquier colaboración militar con el Estado sionista de Israel mientras continúe con el exterminio y la vulneración de los Derechos Humanos del pueblo palestino".

En esta línea, el diputado Néstor Rego ha recordado que el BNG fue una de las fuerzas políticas impulsoras del embargo de armas y exige que este se aplique "sin excepciones".

Con todo, ha reclamado la "rectificación inmediata" del Gobierno y ha defendido la "ruptura total" de relaciones "con el Estado sionista de Israel" mientras persista la ocupación y la represión".