BNG denuncia que en pleno agosto hay franjas secundarias "sin limpiar" en parroquias "de alto riesgo de incendio"

La portavoz de Montes e Industrias Forestais del BNG en el Parlamento, Montse Valcárcel - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Montes e Industrias Forestais del BNG en el Parlamento, Montse Valcárcel, ha denunciado que, en pleno agosto, la Consellería de Medio Rural tiene "sin limpiar" franjas secundarias en parroquias de "alto riesgo de incendios" situadas en municipios de menor población.

Tal y como ha trasladado el Bloque en nota de prensa, Valcárcel subraya que fue el propio presidente gallego, Alfonso Rueda, quien anunció en el Parlamento, en septiembre de 2025 que la Xunta asumiría la limpieza de las franjas secundarias en los municipios de menos de 10.000 habitantes, estableciendo como plazo máximo para hacerlo el 31 de mayo de este año.

"Casi un año después del anuncio y transcurridos más de dos meses desde el plazo límite fijado, Rueda sigue con los deberes sin hacer. No estamos hablando solo de cifras, convenios o planes aprobados sobre el papel", ha censurado la diputada nacionalista, que lamenta que el Gobierno del PP intente confundir a la población con propaganda en torno a una prevención "que no es real" al no llegar a ejecutarse.

En este sentido, la nacionalista galega ha asegurado que hay planes municipales de prevención que "siguen sin ejecutarse", solicitudes de declaración de Zonas de Actuación Urgente o Prioritaria que "no han recibido respuesta dentro del plazo", parcelas cuya limpieza "ya ha sido pagada pero no se ha ejecutado" y municipios que están denunciando la "falta de medios y las demoras en las brigadas movilizadas".

Todo esto, ha subrayado, afecta a la seguridad de muchos gallegos que viven cerca del monte, en aldeas y núcleos situados en la zona de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas y la masa forestal están prácticamente juntas. "Lugares en los que una franja limpia puede ser vital", ha enfatizado.

Valcárcel ha criticado la "opacidad" que mantiene la Consellería do Medio Rural respecto a las franjas que están realmente ejecutadas, al no ofrecer información sobre cuántas parcelas siguen pendientes de limpieza ni sobre el calendario de los trabajos que todavía están por realizar.

Por todo ello, ha reclamado al Gobierno autonómico una "mayor diligencia" tanto en la limpieza de las franjas como en la puesta en marcha de campañas de información útil para los vecinos, especialmente para aquellos que residen en las zonas más expuestas al peligro.

Además, la portavoz de Montes del BNG ha incidido en que en un contexto marcado por las "falsedades y la desinformación" en las redes sociales, se debe ofrecer a la población "información clara y precisa" sobre sus derechos y obligaciones en el monte.