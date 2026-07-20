El BNG denuncia que la sanidad "va a peor" este verano: "Menos personal que nunca para atender a más gente"

La diputada del BNG Montse Prado en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha denunciado que la situación de la sanidad pública gallega "va a peor" este verano, con "menos personal que nunca para atender a más gente", con una "población que se multiplica" en estas fechas.

Así lo ha denunciado este lunes en una rueda de prensa ofrecida el Parlamento de Galicia, en la que ha sostenido que el PP, en lugar de "planificar los recursos necesarios para garantizar la atención sanitaria" durante le verano deja los "recursos sanitarios en mínimos" y "obliga a los profesionales asumir mucho más trabajo".

"Desde el BNG llevamos tiempo advirtiendo de que repetir lo mismo que el año anterior vimos con resultados catastróficos no parece muy inteligente", ha afirmado Montse Prado, que ha criticado que la Xunta, lejos de atender las peticiones que también trasladan los profesionales, "opta por hacer oídos sordos" y "repetir un año más" con "ninguna planificación".

Montse Prado ha criticado que los gallegos no tengan garantiza la asistencia sanitaria "ni ordinaria ni urgente" debido a que la sanidad pública entra en "modo saturación" en verano, con "PACs con turnos sin cubrir, centros de salud que cierran por las tardes, consultorios que cierran" y listas de espera de "semanas" para ir al médico de cabecera.

En este contexto en el que, según ha dicho, los profesionales se enfrentan a "jornadas maratonianas", ha censurado que la respuesta de la Xunta sea optar por "parches" con un "no plan" o "antiplan" que, en los hospitales "consiste en cerrar 800 camas" y mantener "bajo mínimos" quirófanos, consultas y servicios de pruebas diagnósticas pese a que "solo en las listas oficiales" de espera hay más de "380.000 personas".

Un "antiplan" que, según ha dicho, incluye medidas de una bolsa de voluntarios para cubrir guardias en los PAC, de forma que "el personal que ya tiene sus turnos tiene que hacer el trabajo de los que no están"; y una oferta de movilidad temporal a centros de salud con más necesidades, provocando que otros queden descubiertos.

Prado ha criticado, asimismo, que Sanidad recurra a MIR sin los cuatro años de especialidad, lo que hace, conforme ha señalado, que "salten las alarmas" en algunos casos porque "sin la especialización necesaria desconocen los protocolos de Atención Primaria para actuar, por ejemplo, ante un ictus o un problema cardíaco.

"No responsabilizamos a estos profesionales, responsabilizamos por estar contratando a estos profesionales", ha aclarado la diputada, que ha advertido, además, de que las condiciones en las que trabajan están haciendo que "salgan despavoridos" de los centros de salud como, en su opinión, demuestra que "en el área sanitaria de Vigo terminasen 23 MIR su formación y solo seis aceptasen un contrato en un centro de salud".

La portavoz nacionalista de sanidad ha reclamado una rectificación al PP que, conforme ha denunciado, "busca hacer normales" este tipo de contrataciones en lo que ha calificado como "un parche más" ante su "falta de planificación" y el deterioro de la sanidad "como consecuencia de sus 17 años de políticas".

Montse Prado ha acusado al PP de no reconocer la realidad en la sanidad pública y de escudarse ene l "mantra" de que no hay médicos y de que "la culpa es del gobierno del Estado" cuando, según ha indicado, "la realidad es que la Xunta tiene competencias que ejercer y tampoco hace contrataciones de otros profesionales como enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas o profesionales de psicología".

Tras señalar que Galicia es la tercera de las CCAA que "menos invierte en Primaria" y que "está por debajo de la media del Estado tanto en profesionales de medicina de familia como de enfermería, ha censurado medidas como que un año más la Consellería decidiese "trasladar a Sanxenxo la ambulancia medicalizada que tiene su base en el Hospital do Salnés".

"En la primera semana ya se registraron casos gravísimos, como un infarto en Vilanova en el que la ambulancia tardó más de 30 minutos o un accidente de un niño en la Escuela Infantil de Carril que llegó a la UCI del CHUS con una demora de una hora sobre lo que tardaría si la ambulancia estuviese en Vilagarcía", ha denunciado.

PROPUESTAS DEL BNG

Entre las propuestas del BNG para mejorar la atención sanitaria, también en verano, ha destacado presentar de inmediato un informe con una radiografía fidedigna de la situación del personal del Sergas para planificar el número de profesionales necesario conforme a las necesidades reales.

Presentar un plan de recursos humanos, terminar con la política de precariedad en las condiciones laborales del Sergas o poner en marcha un plan de retorno, capacitación y fidelización de profesionales son también otras medidas que propone el BNG.

Montse Prado ha señalado que la hoja de ruta nacionalista pasa por garantizar que la formación universitaria de a la Atención Primaria la relevancia que este nivel asistencial representa en la atención a la población e incorporar categorías profesionales nuevas en número suficiente para formar auténticos multidisciplinares.