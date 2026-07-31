El BNG denuncia un "verano negro" en la sanidad gallega y acusa al conselleiro de "vender humo"

Archivo - La portavoz de Sanidade del BNG en el Parlamento de Galicia, Montse Prado. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del BNG, Montse Prado, ha denunciado este viernes que la sanidad pública gallega atraviesa un "verano negro" marcado por "esperas de hasta dos meses" para obtener una cita en atención primaria y hospitales "desbordados". Prado ha acusado al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de "vender humo y normalidad" mientras las protestas "crecen en Galicia".

Según ha advertido la diputada nacionalista, los profesionales alertan de un "riesgo real de colapso". Como ejemplo de esta "desatención", ha citado el caso de Viveiro, donde, según ha denunciado, se están dando citas para septiembre solicitadas en julio en un centro que solo dispone de seis médicos de los once que debería tener.

En el ámbito hospitalario, Prado ha calificado la situación de "igual de preocupante", señalando que en el CHUAC de A Coruña se han habilitado cuatro pasillos para atender pacientes ante el "desbordamiento" de las urgencias y el cierre de más de 130 camas.

Asimismo, ha denunciado que en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo se cancelan hasta doce cirugías diarias por falta de enfermeras y camas, mientras el CHUS de Santiago mantiene a pacientes en los pasillos "desde hace meses".

Ante esta situación, el BNG ha exigido la presentación inmediata de un Plan de Recursos Humanos. La formación nacionalista reclama poner fin a la "política de precariedad" y activar un plan de captación y fidelización de profesionales con ofertas laborales competitivas.

Finalmente, Prado ha avanzado que su grupo propondrá incluir en los presupuestos de 2027 partidas específicas para atender estas demandas.