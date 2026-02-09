El BNG se desmarca del frente de izquierdas que propone Rufián: "Concurriremos con nuestras siglas"

Pontón esta mañana en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha desmarcado este lunes del frente de izquierdas que propone el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, para las próximas elecciones generales: "Concurriremos con nuestras siglas".

Así lo ha señalado la líder nacionalista esta mañana en un encuentro con al prensa en Vigo, donde ha sido preguntada sobre esta iniciativa que impulsa el catalán. Al respecto, ha dicho que respeta este tipo de proyectos que tratan de llevar a cabo otras fuerzas políticas, pero el Bloque "se mueve en otra clave".

Para ella, el BNG es una fuerza nacionalista que trata de mejorar la posición de Galicia a nivel estatal y que defiende los intereses de los gallegos en Madrid, por lo que seguirá acudiendo a las urnas con sus siglas.

Pontón también ha sido preguntada por las elecciones en Aragón, mostrando su "preocupación" por el incremento de la "extrema derecha", después de que Vox pasase de siete a 14 diputados.

Pese a todo, ha subrayado que en Galicia el mapa electoral es "muy diferente" al estatal, ya que esas fuerzas políticas "no tienen ningún tipo de representación".