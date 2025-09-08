El BNG exige la "ruptura total de relaciones con Israel" y ve "insuficientes" las medidas anunciadas por Sánchez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido la "ruptura total" de las relaciones del Estado español con Israel y ha considerado "insuficientes" las medidas anunciadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Pontón se ha referido a la cuestión Palestina y a las manifestaciones sociales en contra del genocidio para expresar "todo el apoyo del BNG" a las movilizaciones que se llevan a cabo con motivo de la Vuelta Ciclista.

"Todo el apoyo a un pueblo que está expresando su indignación ante la pasividad con la que la comunidad internacional actúa ante el genocidio de Gaza", ha manifestado sobre lo que ha calificado como un "exterminio planificado" que "solo tiene la indiferencia de la Unión Europea y de los países que se consideran a sí mismos democráticos" pero que "miran para otro lado mientras miles de palestinos son asesinados por el Estado terrorista de Israel".

Por eso, también ha criticado y ha condenado la "represión" en la Vuelta, donde, según ha denunciado, "se está intentando silencia estas protestas que eran manifestaciones pacíficas y democráticas" y una muestra clara "de apoyo al pueblo palestino", lo que ha considerado "una muestra de dignidad ante la inhumanidad del crimen que se está produciendo en Palestina".

"Creo que esa dureza, el Gobierno del Estado debería dejarla para romper de una vez con todas las relaciones, diplomáticas y económicas con Israel", ha reclamado después de advertir que las medidas anunciadas este lunes "tienen detrás toda esa presión social y esa dignidad que se está demostrando".

"Toda la solidaridad con quien defiende los derechos humanos y reclamar de una vez por todas que los gobiernos actúen en la misma medida de la gravedad de los hechos que estamos viendo", ha afirmado.