BNG homenajea en Nebra a las asesinadas en 1916 por la Guardia Civil y defiende la "lucha por la soberanía de Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG celebró este 12 de octubre en Nebra (A Coruña) un homenaje a las mujeres asesinadas en 1916 por la guardia civil, cuando fueron abatidas y más de 30 personas resultaron heridas por defender sus derechos frente "al pago injusto de impuestos" al Gobierno.

La vicepresidenta segunda del BNG en Parlamento de Galicia y diputada del BNG, Montse Prado, ha incidido en que aquel episodio es "un símbolo" de a resistencia gallega frente al "centralismo y la injusticia" y ha recordado que la memoria de esas mujeres "es semilla de futuro".

Montse Prado ha denunciado la "dependencia política y económica" de Galicia y el "expolio continuado" de sus recursos "por parte del Estado y de las multinacionales".

"Madrid decide cuánto y cuándo nos entrega el dinero que es nuestro, mientras nos expolian miles de millones cada año y se destruye el territorio con proyectos como Altri o el expolio eólico", ha advertido.

La diputada ha afirmado que, actualmente, "al igual que en 1916, hay una ciudadanía viva, activa y rebelde" que "no calla ante el expolio, ni ante el deterioro de la sanidad, de la enseñanza o de los servicios públicos.