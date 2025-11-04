El BNG insta al Gobierno a "acelerar" los trámites para implantar el juzgado específico de violencia de género en Lugo

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, acompañado del Portavoz del BNG y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego ha instado al Gobierno del Estado a "acelerar" los trámites necesarios para poner en marcha "cuanto antes" el juzgado específico de violencia de género en Lugo. Además, ha recordado que la creación de este nuevo órgano judicial fue uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo de Investidura pero su implantación "está sufriendo demoras injustificadas".

Así lo han denunciado este martes los nacionalistas, en concreto, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha trasladado esta demanda durante una visita a la capital lucense, donde se ha reunido con el personal de los juzgados para conocer su situación actual.

Rego, que ha estado acompañado por el Portavoz del BNG y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rubén Arroxo, y por el Vicepresidente de la Diputación Efrén Castro, ha destacado que "la creación del juzgado específico de violencia de género es fundamental para garantizar una atención más eficaz, especializada y humanizada a las víctimas".

"El Gobierno debe cumplir lo acordado y demostrar con su acción que la lucha contra la violencia de género es una prioridad real, también en Lugo", ha concluido Rego. Con todo, los nacionalistas han insistido en una nota de prensa en que la puesta en funcionamiento de este juzgado "debe venir acompañada de un incremento de recursos materiales y humanos".

Tal y como ha aseverado el diputado, "no basta con crear el juzgado sobre el papel; hay que dotarlo con el personal necesario, reforzar la formación en materia de violencia machista y mejorar las instalaciones".