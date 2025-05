El BNG lamenta que el Gobierno "no tenga voluntad real" de reducir la jornada "más allá de lo cosmético"

VIGO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha criticado que el Gobierno del PSOE y Sumar "no tenga voluntad real" de reducir la jornada laboral "más allá de lo poco más de lo cosmético".

Así lo ha señalado este jueves en Vigo ante los medios de comunicación durante su participación en la manifestación convocada por la CIG con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Allí, Rego ha subrayado que como cada año, esta jornada es de "lucha", especialmente en el contexto actual, según ha dicho, donde tanto el Gobierno central como la Unión Europea están "empeñados" en la "escalada belicista" que supondrá "retraer recursos de políticas sociales" e incrementarán "el riesgo de conflicto bélico".

Por ello, ha pedido un cambio "radical" de políticas, lamentando que el Ejecutivo "no avanza" y no tiene "voluntad" para recuperar derechos, insistiendo en que el PSOE y Sumar "no derogaron los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP", refiriéndose a las "facilidades" en el despido.

También ha puesto el foco en los "recortes" en las pensiones realizados en los últimos años. "Tampoco parece que haya voluntad real en una reducción de la jornada laboral más allá de poco más que lo cosmético", ha criticado, indicando que 37,5 horas "ya es una jornada habitual en muchos sectores" y diciendo que "35 horas semanales tendría que ser el objetivo que marcase el propio Gobierno".

Rego también ha hablado de la "crisis industrial" que, a su juicio, sufre Galicia, con la pérdida de miles de empleos, según ha dicho.