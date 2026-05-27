El BNG mantiene como "línea roja" para exigir elecciones que se demuestre "financiación ilegal del PSOE"

1090710.1.260.149.20260527124640 La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que los nacionalistas gallegos mantienen como "línea roja" para exigir que se convoquen elecciones generales que se demuestre "financiación ilegal del PSOE, como tuvo el PP con la Gürtel".

"Esa es nuestra línea roja", ha manifestado a preguntas de los medios este miércoles en rueda de prensa por la entrada en Ferraz de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire' y, en concreto, sobre si se mantiene en la posición de no reclamar un adelanto electoral.

Así, ha reiterado que el BNG ya señaló "hace tiempo" que tenía "una línea roja muy clara": "Si se demostraba que estamos ante un caso de financiación ilegal del PSOE, como el PP con la Gürtel, esa era nuestra línea roja para que la ciudadanía tome la palabra y decida qué futuro quiere".

En este contexto, Ana Pontón ha asegurado que comparte la "indignación" que genera, a su juicio, ver "cómo el PP y el PSOE salpican la vida pública con casos de corrupción", insistiendo en que "no todos" son iguales y que la política "es la herramienta que tenemos para cambiar las cosas".

En todo caso, ha defendido que la justicia "tiene que ir hasta el fondo" y que "no se pueden tolerar casos de corrupción", "caiga quien caiga", ha advertido antes de reiterar que deben trabajar para que "esa forma de actuar se erradique de la vida pública".

"Si estamos ante un caso de corrupción y se demuestra que hay financiación ilegal, igual que hizo el PP con la Gürtel, exigimos la convocatoria electoral", ha subrayado.

A continuación, preguntada sobre la postura de su formación en casos que no tengan que ver con financiación ilegal, Ana Pontón ha expuesto que si hay casos de corrupción "hay que apartar a esas personas de la vida pública".