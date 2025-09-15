El BNG pedirá una comisión de investigación sobre la ola de incendios en el próximo Pleno parlamentario

Ana Pontón considera que se trata de una "obligación democrática" para "poner luz donde el PP quiere oscuridad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que pedirán una comisión de investigación en el próximo Pleno del Parlamento sobre la ola de incendios que asoló Galicia el pasado mes de agosto.

Así lo ha apuntado en una rueda de prensa celebrada este lunes en las dependencias de la formación nacionalista en la Cámara gallega, donde ha denunciado la "negligencia" e "incompetencia" que, considera, ha demostrado la Xunta, "incapaz de proteger el medio rural y tomar medidas eficaces en la lucha contra los incendios".

"Queremos saber por qué mientras ardía Galicia, Rueda estaba en los toros, por qué hay menos medios para apagar los incendios que hace 16 años, por qué hubo descoordinación y caos en la dirección del dispositivo, por qué había 300 plazas sin cubrir en el medio de la ola de incendios o por qué había motobombas paradas mientras muchas aldeas no tenían medios para luchar contra las llamas", ha enumerado Pontón.

A esto ha añadido que el presidente del Gobierno gallego debe explicar "por qué dejó sin ejecutar este año 11 millones de euros en prevención y por qué incumplió su obligación de limpiar las franjas de protección en las aldeas de máximo riesgo".

"No vamos a permitir que se mire para otro lado después de los incendios más grandes de nuestra historia y, sobre todo, que no se aprenda de los errores para que algo así no vuelva a repetirse", ha advertido.

LA COMISIÓN, UNA "OBLIGACIÓN DEMOCRÁTICA"

Para Pontón, la comisión de investigación es "una obligación democrática". "Galicia merece saber por qué el Partido Popular no hizo el trabajo que tenía que hacer", ha defendido, animando a Alfonso Rueda a "abandonar su prepotencia política" y "escuchar lo que le está pidiendo el pueblo gallego".

Precisamente a los gallegos se ha dirigido la portavoz nacionalista para agradecerles su participación en la "masiva" manifestación de este domingo en Santiago contra la política forestal de la Xunta, "nuevo ejemplo de compromiso y amor por Galicia".

Ana Pontón considera que estos incendios deben suponer "un punto de inflexión, un cambio de raíz en las políticas fracasadas del PP". "Los incendios no son una fatalidad, sino consecuencia de 35 años de Gobiernos del PP", ha aseverado.

Asimismo, ha denunciado que "se pretenda tapar" unos incendios como los que se produjeron "sin que el Parlamento analice en profundidad que falló, qué responsabilidades hay y qué medidas hay que tomar" para que algo así no vuelva a suceder.

"Es evidente que si lo único que se va a hacer es continuar con las políticas que nos llevaron hasta aquí, dentro de un año, dos o tres, volverá a arder y arderá más, porque esta es la tendencia que estamos viendo", ha advertido.

Por todo ello, consideran que es importante la comisión de investigación, "para poner luz donde el PP quiere oscuridad y soluciones reales donde el PP lo único que ofrece es propaganda y políticas fracasadas".