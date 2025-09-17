El BNG pide al Gobierno una investigación "exhaustiva" sobre el "vaciado negligente" de la presa de Chás

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto, a petición del diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, ha registrado una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Gobierno una investigación "exhaustiva" sobre el "vaciado negligente" de la presa de Chás, en el municipio de Oímbra (Ourense).

Así lo recoge el escrito registrado este miércoles para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el que, además, piden "depurar" las responsabilidades de los distintos agentes involucrados --tanto de las autoridades públicas con competencias como de la propia empresa concesionaria (Endesa)--, así como adoptar las medidas necesarias entre Gobierno y Xunta para "regenerar y recuperar" el ecosistema.

La presa del río Porto do Rei Búbal --más conocida como presa de Chás-- está situada en el afluente del Támega del mismo nombre y está incluida, por tanto, en la Confederación Hidrográfica del Duero. Este embalse fue vaciado a finales de julio "con consecuencias catastróficas", según recoge el BNG.

La formación alega que "no se respetó" la necesidad de mantener un caudal ecológico mínimo ni la necesidad de preservar el agua almacenada ante posibles incendios para facilitar las labores de extinción. De esta forma, la presa fue vaciada para acometer labores de mantenimiento y limpieza, lo que provocó una "completa alteración" del equilibrio hídrico de la zona.

"La desecación total provocó la muerte de peces y otras especies de fauna y flora acuática e impidió el abastecimiento de agua para riego y otros usos", esgrime el texto de la PNL, que señala que el vaciado no se comunicó públicamente.

Así, el BNG ve una "grave negligencia" al no tener en cuenta las posibles necesidades de utilización de agua para las labores de extinción de incendios.

APOYO AL MOVIMIENTO SOBERANISTA EN QUEBEC

Por otra parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, participa en unas jornadas de trabajo en Quebec (Canadá) organizadas por la Alianza Libre Europea (ALE) para poner en valor las relaciones entre los diferentes partidos y movimientos soberanistas. Así, integra una delegación de eurodiputadas y eurodiputadas de la ALE, de la Fundación Coppieters y de las juventudes de la ALE.

La amplia agenda de trabajo incluye varios encuentros con el movimiento soberanista, como son organizaciones que promueven el soberanismo en el Quebec, institutos de investigación y diferentes partidos que representan ese sentimiento de autodeterminación.

Además, la delegación trasladada a Canadá fue recibida en el Parlamento de Ottawa por el Bloc Quebecois, así como por el Parti Quebecois y sus juventudes.