El BNG pide al PPdeG que no impida la comisión de investigación sobre Altri: "Si nada teme, ¿qué miedo hay?"

La viceportavoz del BNG Olalla Rodil en rueda de prensa en el Parlamento. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha insistido en demandar al Grupo Popular que apoye la comisión de investigación sobre Altri que se debatirá este martes en la Cámara gallega.

"Si no hay nada que ocultar, si nada se teme, ¿qué miedo hay a que se constituya esta comisión?", ha cuestionado en rueda de prensa este lunes en el Parlamento.

A este respecto, Rodil ha recordado que la Xunta "comenzó mintiendo desde el minuto 1", diciendo, ha apuntado, que el proyecto que la multinacional lusa quería instalar en la comarca de A Ulloa "iba a ser una biofábrica" y que después de las elecciones "se supo que era una enorme fábrica de celulosa".

En este contexto, ha puesto el foco en que "se ocultó información relevante" al Parlamento, en concreto, "el acuerdo secreto de la Xunta, a través de Impulsa, y Altri en octubre de 2021". "Ese memorando de entendimiento firmado en octubre de 2021 contenía una serie de condiciones previas. ¿Qué condiciones eran esas?, ¿qué compromisos adquirió la Xunta con Altri en ese acuerdo secreto?, ¿qué contrapartidas asumió el Gobierno gallego con la empresa portuguesa?", ha subrayado Rodil.

En este sentido, ha señalado que la Xunta "denegó en tres ocasiones el acceso a esta documentación al BNG" que, ha enfatizado, "no parará hasta conocer la verdad".

Además, la viceportavoz del BNG ha criticado que la Xunta "dio carpetazo al proyecto" de la multinacional lusa y "no hay un solo documento público que avale ese archivo". Una comunicación que se hizo "en la víspera de conocer la sentencia que declara ilegal la decisión de la Xunta de excluir una parte de la Serra do Careón en la zona de amortiguamiento de Rede Natura".

"El gobierno del PP ni siquiera motivó esa exclusión, cuyo único objetivo era que Altri consiguiese una declaración de impacto ambiental que sin desproteger esa parte de la zona de amortiguamiento de Rede Natura sería imposible", ha reprochado.

Por todo ello, ha dicho esperar que todos los grupos apoyen esta comisión que "esclarezca qué ocurrió durante la tramitación del proyecto de Altri".

Preguntada sobre si los nacionalistas se arrepentían de haber gastado con la comisión de investigación de la adjudicación de Hospital Álvaro Cunqueiro la opción que le da tener al menos un tercio de los asientos en el hemiciclo del Pazo do Hórreo para crear comisiones de investigación, Rodil lo ha negado, argumentando "la gravedad de los hechos que se conocían" tras el informe del Conselllo de Contas sobre la financiación de la obra.

Para ella, "lo grave" es que la fuerza política mayoritaria en la Cámara "utilice esa mayoría para bloquear la posibilidad de conocer información tremendamente importante".

"Pido recapacitar al PP y que no la bloquee utilizando el rodillo de la mayoría absoluta y bloqueando el acceso a información publica de todos los gallegos", ha remarcado.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por otro lado, Olalla Rodil ha trasladado que el BNG ha enviado a todos los grupos su propuesta de declaración institucional de condena de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

Para el Bloque, se trata de una agresión "ilegal que no puede verse como un hecho aislado", enmarcada en "la política imperialista de EEUU y sus aliados". "Los mismos que bombardearon casi una docena de países, que secuestraron a un presidente como el de Venezuela y los mismos que llevan cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino", ha resumido.

Ante esta situación, ha defendido que el BNG reivindica el "no a la guerra", pero ha reclamado a los gobiernos de Xunta y Estado "acciones que vayan más allá del eslogan y de la soflama". "Hay que llenar de contenido ese no a la guerra", ha reflexionado.

Así, tal y como ha recordado, la declaración de los nacionalistas pide a la Cámara "condenar firmemente la agresión militar", hacer un llamamiento a la comunidad internacional, a la Unión Europea, al Gobierno y a la Xunta para que adopten medidas concretas "encaminadas a frenar la escalada bélica" y "recuperar vías de diálogo".

También demanda rechazar "las amenazas de Trump" y exige al Ejecutivo central que "ponga fin a la presencia militar norteamericana en España", así como al uso del territorio gallego "como base de infraestructuras y actividades de la OTAN", de la que pide su salida, y el rechazo al envío de medios materiales de guerra en zona de conflicto.

ADJUNTO A LA VALEDORA

Por otra parte, Olalla Rodil ha reafirmado que el BNG mantiene al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como su candidato para ser designado adjunto a la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño.

"Es un gran candidato que cumple escrupulosamente todas las obligaciones legales, trayectoria académica, profesional y social intachable, que lo avalan mejor que ninguna otra persona para formar parte de esta institución", ha reivindicado.

Así, ha lamentado que el PPdeG "haga saltar por los aires los consensos democráticos" y que, "de manera insólita", vaya "en contra de la segunda fuerza política de esta Cámara", una posición que, ha añadido, "sitúa al BNG en disposición de nombrar a la persona adjunta a la valedora".

"Da cuenta de la concepción que tiene del poder el PP. Tiene mayoría absoluta, pero no le dieron un poder absolutista y tiene que respetar el pluralismo y la democracia", ha insistido la viceportavoz del BNG.